Xbox Series S kommt und kostet 299 US Dollar

Es ist noch nicht offiziell, aber es war zu erwarten. Ein Xbox Insider hat die Xbox Series S enthüllt und somit gibt es neben der Xbox Series X noch eine weitere neue Konsole aus dem Hause Microsoft. Diese kommt ohne Laufwerk aus und soll 299 Dollar kosten. Der Preis für Europa ist allerdings noch nicht bekannt.

Die Xbox Series S ist eine deutlich schwächere Variante und bietet laut The Verge nur vier TeraFLOPS (die Xbox Series X bietet 12 TeraFLOPS). Eine native 4K Auflösung soll ebenfalls nicht möglich sein, dafür aber eine gute CPU und eine vernünftige SSD.

Und es gibt weitere spannende Gerüchte. So soll die Xbox Series X am 10. November für 499 Dollar erscheinen. An diesem Datum wird es dann wohl auch die Xbox Series S geben. Über weitere Infos in Sachen Preis, Vorbestellung und Co. halten wir euch natürlich hier auf dem Laufenden.

Quelle: Standard.at