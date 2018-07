Wie Major Nelson via Twitter mitteilt werden zwei Splinter Cell Xbox 360 Games für die Xbox One lauffähig gemacht. Dabei handelt es sich um Splinter Cell Blacklist und Splinter Cell Double Agent. Die Spiele sollten im Laufe des Abends zur Verfügung stehen.

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist and Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/UdJvUmjn5a

— Larry Hryb (@majornelson) 31. Juli 2018