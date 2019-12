Xbox One X-Bundles ab 299 Euro

Das passende Geschenk lag noch nicht unter dem Weihnachtsbaum? Dann warten jetzt im Xbox Holiday Sale kurz vor Jahreswechsel noch einmal unschlagbare Angebote auf Dich. Starte mit Xbox in ein neues aufregendes Gaming-Jahr und sichere Dir ab sofort bis zum 31. Dezember ein Xbox One X-Bundle ab 299 Euro.

Xbox One X: Der leistungsstarke Partner für Dein nächstes Abenteuer

Sichere Dir bis zum 31. Dezember verschiedene Xbox One X-Bundles mit Forza Horizon 4, Gears 5 oder Star Wars Jedi: Fallen Order ab 299 Euro bei Amazon, Media Markt, Saturn, Otto und weiteren Einzelhändlern.* Xbox One X ist mit erstklassiger Performance und einer riesigen Spiele-Auswahl die leistungsstärkste Konsole und die ideale Plattform für Dein nächstes Abenteuer. Mit 4K-Auflösung, HDR und Dolby Atmos genießt Du Spiele in einer Qualität, die Dir keine andere Konsole ermöglicht.

Die Bundles enthalten überdies einen Xbox Game Pass sowie Xbox Live Gold für einen Monat, einen Monat EA Access sowie einen Xbox Wireless Controller. Darüber hinaus findest Du bei den genannten Partnern Xbox One S-Bundles ab 189,99 und Xbox One S – All Digital-Bundles ab 139 Euro.

Xbox Game Pass: der perfekte Begleiter

Mit dem Xbox Game Pass hast Du Zugang zu über 100 großartigen Spielen. Dazu zählen alle brandneuen Xbox One-Titel der Microsoft Game Studios wie Forza Horizon 4 oder Gears 5, die Du direkt ab dem Tag der Veröffentlichung im Xbox Game Pass findest und spielen kannst. Profitiere vom aktuellen Angebot und sichere Dir für nur einen Euro den Xbox Game Pass Ultimate für drei Monate inklusive drei Monate Discord Nitro sowie einem Monat EA Access.

Für einen vollständigen Überblick der Holiday Sales wirfst Du einen Blick auf den Microsoft Store sowie xbox.com.

* Preisvorteil gegenüber UVP. Bei allen teilnehmenden Händlern. Solange der Vorrat reicht.