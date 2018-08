Xbox One – Tomb Raider Legend und Tomb Raider Anniversary abwärtskompatibel

Tomb Raider Fans dürfen sich freuen. Wie Major Nelson via Twitter mitteilt werden die beiden Xbox 360 Games Tomb Raider Legend und Tomb Raider Anniversary abwärtskompatibel und somit lauffähig auf der Xbox One. Tomb Raider Legend ist aktuell auch bei den Deals with Gold zu haben.

Tomb Raider: Legend and Lara Croft Tomb Raider Anniversary are coming to Xbox One Backward Compatibility today (and both are currently on sale) https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/d3RTJMgOiM

— Larry Hryb (@majornelson) 14. August 2018