Am 07. Juni bekommt die Xbox One wieder namhaften Zuwachs in der Abwärtskompatibilität. Wie Rockstar Games heute offiziell mitteilt werden die Xbox 360 Games GTA: San Andreas, Midnight Club: Los Angeles und Table Tennis auf der Xbox One lauffähig gemacht.

