Xbox One – Drei weitere Games für die Abwärtskompatibilität

Major Nelson hat via Twitter drei weitere Xbox 360 Games für die Xbox One Abwärtskompatibilität bekannt gegeben. So werden die Games The Darkness, XCOM Declassified und Duke Nukem Forever auf der Xbox One lauffähig gemacht. Alle drei Games sind aktuell in den Deals with Gold zu finden.

The Darkness, The Bureau: XCOM Declassified, and Duke Nukem Forever are coming to Xbox One Backward Compatibility today (and all three are currently on sale) https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/z4sEROLxUs — Larry Hryb (@majornelson) 4. Dezember 2018