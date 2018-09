Die Abwärtskompatibilität der Xbox One bekommt wieder weiteren Zuwachs. Wie Major Nelson via Twitter verkündet werden die beiden Games Call of Juarez: The Cartel und Call of Juarez: Bound in Blood im Laufe des Abends zur Verfügung stehen.

