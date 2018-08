Eine News die sicher viele Call of Duty Fans freuen wird. Wie Major Nelson via Twitter mitteilt wird Call of Duty: Modern Warfare 2 im Laufe des Abends abwärtskompatibel und ist somit endlich auch auf der Xbox One spielbar. Außerdem ist das Game in den aktuellen Deals with Gold mit dabei.

Call of Duty: Modern Warfare 2 is coming to Xbox One Backward Compatibility today (and it is on sale this week) https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/jWog5KHkhR — Larry Hryb (@majornelson) 28. August 2018