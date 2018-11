Xbox kündigt riesigen Black Friday Sale an

Im Rahmen des Black Friday wird es riesige Angebote geben. Xbox One und Xbox One X holst Du Dir zum Jahresende für einen um bis zu 100 Euro reduzierten Preis. Zusätzlich steht Dir Xbox Live Gold im ersten Monat für nur einen Euro zur Verfügung. Freue Dich zudem auf weitere Angebote bei Spielen wie Forza Horizon 4, Sea of Thieves, State of Decay 2 und weitere tolle Titel.

Der Black Friday Sale startet am Sonntag, den 18. November und geht bis Montag, den 26. November. Es werden viele großartige Spiele, DLC´s und Hardware zum echten Schnäppchenpreis angeboten. Alle Angebote vom Xbox Black Friday Sale werden wir natürlich auch veröffentlichen und euch aktuell damit versorgen. Wir wollen ja schließlich auch das ihr eine Menge Geld sparen könnt.