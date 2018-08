Xbox gamescom 2018: Forza Horizon 4, Xbox Game Pass und alle News

Bei Xbox auf der gamescom 2018 findest Du mit 25 spielbaren Titeln eines der vielfältigsten Spiele-Portfolios der vergangenen Jahre. Kooperative Abenteuer, rasante Action- und Rennspiele sowie anspruchsvolle Plattform-Titel offenbaren die Genre-Vielfalt bei Xbox.

Eine spezielle gamescom-Episode von Inside Xbox hat das verdeutlicht. Fans in Deutschland und auf der ganzen Welt warfen dabei einen detaillierten Blick auf einige der aufregenden Spiele, die im nächsten Jahr auf Xbox One erscheinen. Zusätzlich haben wir neue Xbox One-Bundles und Zubehör enthüllt, neue Xbox Game Pass-Titel und weitere Überraschungen vorgestellt.

Mehr über Forza Horizon 4 Team Multiplayer-Action

Während Forza Horizon 4 in den Startlöchern steht, erhältst Du weitere Informationen über den neuen Team Adventure-Modus. Hier schließt Du Dich mit anderen Spielern zusammen und eroberst die Welt von Forza Horizon 4. Mit brandneuen Ligen, einzigartigen Belohnungen und Prestige-trächtigen Meistertiteln beginnst Du schon jetzt damit, Deine Teamkollegen auszuwählen. Sei bereit, wenn die erste vierwöchige Ranglisten-Serie mit der Veröffentlichung des Titels am 2. Oktober beginnt.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS verlässt das Xbox Game Preview-Programm

Im Rahmen der gamescom 2018 werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und geben bekannt, dass PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS am 4. September 2018 das Xbox Game Preview-Programm mit der vollständigen Veröffentlichung abschließen wird. Die Veröffentlichung des gesamten Inhalts markiert einen Meilenstein von mehr als zehn Monaten Entwicklung und Wachstum im Xbox Game Preview-Programm.

Mehr Spiele und eine Mobile App Beta für den Xbox Game Pass

Xbox Game Pass verändert die Spielgewohnheiten auf positive Art und Weise, fördert das Engagement der Spieler und eröffnet neue Chancen für unsere Partner. Nach dem Beitritt zum Xbox Game Pass sehen wir, wie Mitglieder ihre Spielzeit auf Xbox One um fast 20 Prozent und die Anzahl gespielter Titel um fast 40 Prozent erhöhen. Ausgewählte Xbox-Insider erhalten ab sofort Zugriff auf die Beta-Version der Xbox Game Pass-App für iOS und Android. Mit der App suchst Du neue Spiele und lädst sie direkt auf Deine Konsole. Übrigens: Die Halo Master Chief Collection ist ab dem 1. September im Xbox Game Pass verfügbar.

Ori and the Will of the Wisps offenbart neues Gameplay

Die neue Ausgabe von Inside Xbox offenbart neue Gameplay-Inhalte von der mit Spannung erwarteten Fortsetzung Ori and the Will of the Wisps. Im Fokus: die neuen Spirit Trials. Diese schnellen Rennsequenzen zeichnen das Spiel aus und ermöglichen es Dir, mit anderen Mitgliedern der Community um Belohnungen und Platzierungen auf den Ranglisten zu konkurrieren. Fans der gamescom haben die Option, Ori’s immersive Welt, dynamische Kampfmechanik, mitreißende Geschichte und herausfordernde Rätsel für sich zu entdecken. Ori and the Will of the Wisps wird 2019 auf Xbox One und Windows 10 PC veröffentlicht.

Undead Labs hält die Zombies mit dem Daybreak Pack von State of Decay 2 auf dem Laufenden

Undead Labs bringt ein neues Add-on für State of Decay 2 auf die gamescom 2018. Das Daybreak Pack gibt Fans satte Multiplayer-Action: Mit einem völlig neuen Belagerungsmodus bekämpfst Du Zombies, erfüllst Missionen und bekommst neue Belohnungen als Red Talon-Soldat. Das State of Decay 2 Daybreak Pack wird am 12. September weltweit verfügbar sein.

Plündere Deinen Weg durch neue Länder in Sea of Thieves Forsaken Shores

Ein neues Content-Update wartet am Horizont auf die Freibeuter und Bukkaniere von Sea of Thieves. Das Update Forsaken Shores ist ab dem 19. September verfügbar und direkt im Xbox Game Pass erhältlich. The Forsaken Shores bringt Spieler zu The Devil’s Roar und setzt sie brandneuen Umweltgefahren mit Vulkanen, Geysiren und Erdbeben aus. Mit mehr als fünf Millionen Piraten rund um den Globus bereichert The Forsaken Shores die ständig wachsende Welt von Sea of Thieves.

Neue Xbox One Bundles inklusive Zubehör

Wir haben auf der diesjährigen gamescom viele neue Xbox One-Bundles und neues Zubehör angekündigt. Neben acht neuen Bundles gibt es drei neue Controller-Designs, darunter das erste Xbox One X Special Edition Konsolen-Bundle: das Xbox One X Gold Rush Special Edition Battlefield V-Bundle. Neue Xbox Wireless Controller-Designs, wie die PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Limited Edition sowie neue Camo- und Schattendesigns für das Xbox Design Lab, runden das neue Portfolio ab.

Von Blockbuster-Titeln zu innovativen Indie-Titel auf Xbox One

Xbox One ist nach wie vor die beste Konsole, um die größten und besten Blockbuster zu spielen. Darunter mehr als 220 Titel, die für Xbox One X, die leistungsstärkste Konsole der Welt, überarbeitet wurden. Dutzende neue Spiele von einigen der talentiertesten Schöpfer der Welt nutzen die Leistung der Konsole:

In der heutigen Episode von Inside Xbox haben wir uns einige dieser Titel genauer angesehen:

Tom Clancy’s The Division 2 (Ubisoft Massive): Entwickelt von Ubisoft Massive und den gleichen Teams, die Dir Tom Clancy’s The Division gebracht haben, kombiniert Tom Clancy’s The Division 2 eine Online-Open-World mit Action-, Shooter- und Rollenspiel-Elementen. Im zusammenbrechenden Washington, D.C. spielst Du solo oder zusammen mit bis zu vier Spielern und schützt die Stadt vor rebellierenden Gangs. Von der Hauptkampagne über gegnerische PvP-Gefechte bis hin zur Dark Zone erlebst Du schnellere Action als je zuvor.

Fallout 76 (Bethesda): Die preisgekrönten Schöpfer von Skyrim und Fallout 4 begrüßen Dich in Fallout 76 – dem atemberaubenden Prequel mit der bisher größten Welt, die jemals im legendären Fallout-Universum geschaffen wurde. In den Hügeln von West Virginia gelegen, bist Du einer der ersten, der in eine neue und ungezähmte Ödnis eintaucht.

Devil May Cry 5 (Capcom): Ein brandneuer Teil der legendären Action-Serie kommt im Frühjahr 2019 auf Xbox One und setzt die charakteristische Mischung aus schneller Action und originellen Charakteren fort. Stelle Dich der dämonischen Invasion und wähle zwischen drei Dämonenjägern, die sich durch ihren individuellen Spielstil unterscheiden. Doch Vorsicht: Der Teufel selbst kehrt im neuen Ableger der Serie zurück. Tauche ein in das technisch fortschrittlichste Devil May Cry dieser Generation. Devil May Cry 5 entfesselt seine dämonische Wut am 8. März 2019.

The Dark Pictures (Bandai Namco Entertainment): Von den Entwicklern von Until Dawn kommt The Dark Pictures – eine Serie von filmisch inszenierten Horrorspielen, die modernste Grafik mit einzigartigem Storytelling kombinieren. Man of Medan ist das erste Spiel in der Dark Pictures Anthology und bringt den übernatürlichen Horror in den Südpazifik. Fünf Freunde setzen die Segel auf der Suche nach dem Tauchgang ihres Lebens. Als sich der Tag entfaltet und ein Sturm hereinbricht, nimmt das Abenteuer furchterregende und unheimliche Züge an. Als Spieler gestaltest Du die Geschichte durch Deine Handlungen und Entscheidungen mit. Wer am Ende lebt und stirbt, hängt von Dir ab. Kannst Du sie alle retten?

Shadow of the Tomb Raider (Square Enix Montreal): Erlebe Lara Crofts entscheidenden Moment, als sie Tomb Raider wird. In Shadow of the Tomb Raider durchquert Lara einen tödlichen Dschungel und überwindet geheimnisvolle Gräber. Es liegt an ihr, die Welt vor einer Maya-Apokalypse zu retten und zum Tomb Raider zu werden.

Fünf große Spiele erscheinen im September auf Steam und PC-Disc

Es gibt viele große Xbox One-Neuigkeiten auf der gamescom, darunter auch einige Neuigkeiten für PC-Spieler: Fünf neue Titel erscheinen bald via Steam und als Boxed Version. ReCore: Definitive Edition ist ein actionreiches Abenteuer, in dem charmante Roboter der Schlüssel zur Rettung der Menschheit sind. Zusätzlich haben wir vier großartige Titel, die jeder in der Familie genießen kann. Super Lucky’s Tale ist ein entzückendes 3D-Plattformspiel, das die Abenteuer des tapferen Fuchses Lucky auf seiner Suche nach dem geheimnisvollen Buch der Zeit begleitet. Disneyland Adventures ermöglicht es Disney-Fans jeden Alters, den Disneyland-Park zu erkunden, Herausforderungen zu meistern, Charaktere aus dem Disney-Universum zu treffen und vieles mehr. Im 3D-Plattformspiel Rush: A Disney-Pixar Adventure können Fans die Welten von sechs beliebten Disney-Pixar-Filmen besuchen, um Rätsel zu lösen und versteckte Geheimnisse aufzudecken. Schließlich gestaltest Du mit der Zoo Tycoon: Ultimate Animal Edition den Zoo Deiner Träume.

Besuche uns auf der diesjährigen gamescom und schaue Dir die Inside Xbox-Lounge in Zusammenarbeit mit Samsung an. Die Lounge markiert den Beginn einer offiziellen Partnerschaft zwischen Samsung und Xbox in Europa – eine unschlagbare Kombination von Samsung Premium-QLED 4K-TVs und Xbox One X, der leistungsstärksten Konsole der Welt!