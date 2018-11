Xbox Game Pass – PUBG kommt am 12. November

Auf der X018 verkündete Major Nelson soeben eine gute Nachricht für alle Xbox Game Pass Nutzer. So wird PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS kurz PUBG ab dem 12. 11. für alle Mitglieder verfügbar sein. Aktuell gibt es den Xbox Game Pass für 1 Euro..also schnell zuschlagen.

First big announcement from #X018 – PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS is coming to @XboxGamePass on 12 November. Winner Winner Chicken Dinner for Game Pass subscribers https://t.co/I8YFsvuQwu pic.twitter.com/vTo8tOFarG

— Larry Hryb @ X018 (@majornelson) 10. November 2018