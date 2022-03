Auch im März wimmelt es im Xbox Game Pass nur so vor neuen fantastischen Spielen, Updates und Perks – einige davon sind sogar schon heute verfügbar! Stürze Dich in die aktuellen News und finde vielleicht Dein nächstes Lieblingsspiel, das Du via Konsole, PC oder Cloud spielst.

Schon bald im Xbox Game Pass

Update: Xbox App auf PC

Dank den unermüdlichen Tests und dem wertvollen Feedback der Xbox Insider erhält die Xbox App neue Inhalte. Durch diese wird Gaming auf Deinem PC noch besser. Freue Dich auf neue Installations- und Management-Features und einiges mehr.

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – No Man’s Sky: Sentinel Update

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Im neuen Sentinel-Update spielst Du an der Seite Deiner persönlichen Roboter-Gefährten. Zusätzlich gibt es jede Menge neue Waffen-Systeme, neue Geschichten, neue Taktiken und die Möglichkeit, Deine eigene KI-Drohne zu adoptieren. Weitere Informationen zum jüngsten No Man’s Sky-Update erfährst Du auf Xbox Wire US.

3. März – EA Sports UFC 4: Fighter and Customization Bundle (Konsole)

9. März – Halo Infinite: Pass Tense Mongoose Bundle (Cloud, Konsole und PC)

14. März – Century: Age of Ashes: Hjørrani Savannah Bundle (Konsole und PC)

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. März

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du jederzeit über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows PC, oder hier auf Xbox Wire DACH.