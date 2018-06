Xbox Game Pass – 6 neue Spiele stoßen zum Portfolio

Mit dme Xbox Game Pass haben Spieler auf der Xbox One und dem PC die Chance gegen einen gewissen monatlichen Endbetrag auf eine große Spielbibiothek zurückzugreifen. In unregelmäßigen Abständen erweitert Microsoft das Portfolio der Spiele. Und so sind unlängst sechs weitere Titel hinzugefügt werden.

Mit dabei ist unter anderem The Technomancer, Wasteland 2 und MotoGP 17. Zudem könnt ihr ab sofort ebenfalls auf Mega Man Legacy Collection 2 sowie Disneyland Adventures zurückgreifen. Mit Next Up Hero wurde ebenfalls ein weiteres Spiel angekündigt, welches aber noch nicht verfügbar ist. Next Up Hero soll aber irgendwann im Juni ebenfalls zum Portfolio vom Xbox Game Pass dazustoßen.