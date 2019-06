Xbox Deals – Spare während der E3 beim Kauf von Konsolen, Controllern, Spielen und mehr!

Die E3 in Los Angeles steht kurz bevor! Im Rahmen der Messe erwarten Dich jede Menge aufregende Neuigkeiten rund um Xbox. Zusätzlich profitierst Du mit den Xbox Deals von tollen Spar-Angeboten. Sichere Dir zeitlich begrenzt attraktive Angebote auf Xbox One-Konsolen, Bundles, Spiele, Controller und vieles mehr.

Tolle Deals zur E3

Sichere Dir das neue Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition Bundle. Das neue Set enthält:

eine Special Edition 1TB Xbox One S in dunklem Lila

das Dark Vertex ingame Kosmetik-Set mit einem legendären Outfit, einem epische Gleiter, einer seltenen Spitzhacke (nur verfügbar im freien Battle Royale-Modus und Kreativ-Modus)

2.000 V-Bucks und

jeweils eine einmonatige Probe-Mitgliedschaft für Xbox Live Gold und Xbox Game Pass.

Ab dem 7. Juni profitierst Du von Rabatten auf hunderte Spiele und exklusiven Angeboten – etwa Xbox One S-Bundles ab 199,99 Euro* und Xbox One X-Bundles ab 399,99 Euro*. Detaillierte Informationen zu Preisen und Verfügbarkeiten der Deals findest Du auf Xbox.com, im Microsoft Store und bei teilnehmenden Händlern. Zeiträume, Verfügbarkeit und Preise können variieren.

Ersparnisse bei ausgewählten Xbox One-Bundles

Wenn Du bisher noch nicht auf Xbox One X geupgradet hast, ist vom 7. bis 17. Juni mit exklusiven Rabatten auf ausgewählte Konsolen(-Bundles) Deine Chance gekommen. Spare außerdem beim Kauf von Xbox One Enhanced-Titeln wie Assassins Creed Origins und Forza Motorsport 7, mit denen Du immersives 4K Ultra HD Gaming in HDR erlebst. Für Sparfüchse gibt es außerdem die Xbox One S All-Digital ab 199,00 Euro.

Attraktive Rabatte auf eine riesige Spiele-Auswahl

Sichere Dir Dein neues Lieblingsspiel zu einem besonders günstigen Preis. Entdecke Blockbuster-Titel wie Mortal Kombat 11, Sekiro: Shadows Die Twice, Forza Horizon 4, World War Z, Tom Clancy’s The Division 2, Sea of Thieves, NBA 2K19, Anthem und Call of Duty: Black Ops 4 Spectre Rising Edition. Die Preise starten bei 19,99 Euro – nutze die Chance und vervollständige Deine Sammlung.

Finde Deinen Stil mit den Xbox Wireless Controllern

Spare beim Kauf eines Xbox Wireless Controllers in Schwarz, Weiß, einer Limited oder Special Edition und personalisiere Deine Gaming-Erfahrung. Alle Controller glänzen mit schlankem Design, texturierten oder gummierten Griffen, personalisierbarer Knopf-Belegung und Windows 10-Kompatibilität. Du erstellst aus über einer Million Farb-Kombinationen ein Controller-Unikat im Xbox Design Lab, für begrenzte Zeit schon ab 64,99 Euro.

Upgrade Deinen Gaming-PC

Die diesjährigen Xbox Deals profitieren außerdem von einer breiten Auswahl an Kooperationen mit Partnern aus dem PC-Gaming wie Asus, Razer und MSI. Nutze die Chance und spare beim Kauf eines Gaming-PCs, Gaming-Laptops oder beim Kauf eines FreeSync Displays. Bist Du schon bestens mit Hardware ausgestattet? Dann nutze die Rabatte auf eine Auswahl bedeutender Titel des PC-Gaming – etwa Forza Motorsport 7 Ultimate, Gears of War 4 oder Deep Rock Galactic.

Zusätzlich sparst Du bei ausgewähltem Gaming-Zubehör von Astro, Sea Gate, Turtle Beach und Hyperkin.

Upgrade Deinen Look mit Xbox Official Gear

Von Bomberjacke, Caps und T-Shirts bis hin zu Patches: Zeige mit bis zu 60 Prozent Rabatt auf die Auswahl im Xbox Official Gear Store, dass Xbox One Deine Konsole ist.