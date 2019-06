Xbox auf der E3 2019: Xbox präsentiert 60 neue Spiele auf der E3, 34 davon erscheinen im Xbox Game Pass

Xbox präsentierte im Rahmen des diesjährigen Xbox Media Briefings auf der E3 2019 insgesamt 60 neue Titel für Konsole und PC und gewährte einen Ausblick auf Project Scarlett und Halo Infinite. Angeführt von Gears 5, dem Gaming-Highlight 2019, umfasst das neu angekündigte Spiele-Portfolio 11 Weltpremieren, 14 Titel der Xbox Game Studios sowie 34 Spiele, die zum Launch im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.

„Ich freue mich auch dieses Jahr wieder auf der E3 mit unseren Fans zusammen einen besonderen Xbox-Moment zu feiern. Mit uns haben Gamer die Wahl und entscheiden selbst, wo und mit wem sie welche Games spielen“, so Phil Spencer, Head of Xbox. „Mit Tausenden von Xbox-Spielen in der Entwicklung haben wir unsere Show rund um unsere Spieler konzipiert – mit neuen Titeln, die via Xbox Game Pass für Konsole und PC erscheinen sowie Streaming-Technologie, die es Gamern ermöglicht, ihre Lieblingsspiele zu spielen, wo immer sie gerade sind.“

Der beste Weg, neue großartige Spiele für Konsole und PC zu entdecken

Xbox kündigt im Rahmen des Xbox Media Briefings den Start von Xbox Game Pass Ultimate an. Der neue Service vereint Xbox Live Gold und die kuratierte Spielebibliothek für Konsole und PC.

Mit Xbox Game Pass für PC wird das Abo-Modell zukünftig auch für PC-Spieler und -Spielentwickler angeboten. Das Portfolio umfasst mehr als 100 PC-Spiele von mehr als 75 Entwicklern und Publishern. Dazu können PC-Gamer auf der ganzen Welt ab sofort die Betaversion von Xbox Game Pass für PC nutzen. Einen optimalen Zugriff auf Xbox Game Pass für PC bietet die neue Xbox App, die ab sofort via Windows 10 zur Verfügung steht. Xbox Game Pass für PC enthält beliebte PC-Titel wie Football Manager 2019, Imperator: Rome oder Metro Exodus.

Darüber hinaus kündigte Xbox eine Vielzahl neuer Blockbuster-Spiele an, die ab sofort mit dem Xbox Game Pass für Konsole erhältlich sind, darunter Metro Exodus, Hollow Knight: Voidheart Edition, Borderlands: The Handsome Collection oder Batman: Arkham Knight.

Das Xbox E3 Briefing präsentierte auch neue Xbox Game Studios Titel, die im Xbox Game Pass Premiere feiern werden, darunter Gears 5, Battletoads, Bleeding Edge, The Outer Worlds, Ori and the will of the Wisps und 25 Spiele aus dem ID@Xbox-Programm.

Xbox begrüßt Double Fine Productions bei den Xbox Game Studios

Xbox gab beim heutigen Xbox E3 Briefing bekannt, das legendäre Spielstudio Double Fine Productions erwerben zu wollen. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der Entwicklungsstudios unter Xbox Game Studios auf insgesamt 15. Xbox gab beim heutigen Xbox E3 Briefing bekannt, das legendäre Spielstudio Double Fine Productions erwerben zu wollen. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl der Entwicklungsstudios unter Xbox Game Studios auf insgesamt 15. Unter der Leitung von Branchenveteran Tim Schafer unterstützt das kreative Studio das Xbox-Teams bei der Entwicklung origineller Inhalte mit unvergesslichen Charakteren und innovativen Geschichten. Auf der Xbox E3 Bühne präsentierte Double Fine heute das lang ersehnte PSYCHONAUTS 2:

PSYCHONAUTS 2 (XBOX ONE UND WINDOWS 10 PC, MAC, LINUX, PLAYSTATION 4). Razputin Aquato, ein ausgebildeter Akrobat und mächtiger junger Hellseher, hat seinen lebenslangen Traum verwirklicht, sich der internationalen Spionageorganisation der Psychonauten anzuschließen. Diese Superspione sind jedoch in Schwierigkeiten: Nach seiner Entführung ist ihr Anführer nicht mehr derselbe. Außerdem gibt es einen Maulwurf in der Organisation, der sich in ihrem Hauptquartier versteckt. Raz muss seine Kräfte nutzen, um den Maulwurf zu stoppen, bevor sie ihren geheimen Plan ausführen: den mörderischen Bösewicht Maligula von den Toten zurückzubringen! Psychonauts 2 erscheint 2020.

Die Zukunft des Konsolen-Gaming

Neben xCloud und PC-Gaming setzt Xbox weiterhin auf die Entwicklung von Konsolen und investiert in Hardware, die speziell für Gaming entwickelt, gefertigt und optimiert ist.

Project Scarlett wird neue Maßstäbe setzen in Sachen Rechenleistung und Geschwindigkeit und mit Halo Infinite Ende 2020 erscheinen. Mit einem speziell entwickelten AMD-Prozessor, einem GDDR6-Speicher und einem Solid State Drive (SSD) der nächsten Generation unterstützt Project Scarlett Entwickler dabei, kreative Visionen zum Leben zu erwecken. Tausende von Spielen über vier Konsolengenerationen hinweg werden auf Project Scarlett spielbar sein und so gut wie nie zuvor aussehen.

Xbox geht in die Cloud

Xbox ermöglicht es seinen Spielern überdies, ihre Lieblingstitel überall zu genießen. Dank der Cloud haben Spieler die Möglichkeit, Spiele von Ihrer Xbox One-Konsole zu streamen. Mit Konsolen-Streaming haben Spieler Zugriff auf ihre Xbox One-Spielebibliothek sowie Xbox Game Pass-Titel, und streamen diese direkt von ihrer eigenen Xbox One-Konsole auf ein mobiles Gerät.

Das Xbox Media Briefing ist außerdem ein Meilenstein für Project xCloud. Besucher der E3 2019 haben erstmals die Gelegenheit, Xbox One-Titel wie Halo 5: Guardians und Hellblade: Senua’s Sacrifice aus der Cloud auf Smartphones und Tablets zu streamen. Mit Project xCloud gibt Xbox Gamern die Freiheit, selbst zu entscheiden, mit wem und auf welchen Geräten sie spielen.

Der weltweit fortschrittlichste Controller

Xbox stellt den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 vor, bei dessen Entwicklung das Feedback der Fans eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ist der weltweit anspruchsvollste Controller, der speziell auf die Wünsche von leidenschaftlichen Gamern abgestimmt ist.

Der Elite Series 2 ist die zweite Version des bei Fans so beliebten Xbox Elite Wireless Controllers und wurde im Hinblick auf ultimative Performance, Anpassbarkeit sowie Langlebigkeit weiterentwickelt. Der Controller bietet 30 neue und verbesserte Features, etwa Thumbsticks, deren Spannung sich anpassen lässt, eine rundum gummierte Grifffläche, sensible Trigger-Sperren sowie bis zu 40 Stunden Akku-Lebensdauer.

Der Elite Series 2 erscheint am 4. November 2019 zu einem Preis von 179,99 Euro/189,99 CHF und kann ab sofort vorbestellt werden.

Die größte Spielepräsentation des Jahres

Xbox wird von einer Vision geleitet: Gaming ist für jeden gedacht! Um diese Vision umzusetzen, erscheinen Spiele auf unterschiedlichen Plattformen, auf denen Spieler sind. Derzeit befinden sich tausende Xbox-Spiele in der Entwicklung. Aus diesem enormen Angebot hat Xbox fast 60 verschiedene Spiele aus der ganzen Welt vorgestellt, darunter Blockbuster wie Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi: Fallen Order oder Elden Ring. Außerdem sollten sich Xbox-Fans die actiongeladene Welt von CrossfireX (zuerst verfügbar für Xbox One-Konsole und Xbox Game Pass) sowie die geheimnisvollen Tiefen von Minecraft: Dungeons (für Xbox One und Windows 10 PC, Nintendo Switch und PlayStation) nicht entgehen lassen.

Beim Xbox Briefing standen zudem 37 PC-Spiele wie Microsoft Flight Simulator und Age of Empires II: Definitive Edition im Rampenlicht, die im Xbox Game Pass für PC veröffentlicht werden. Fans konnten einen ersten Eindruck von den neuen Welten in Spielen wie Gears 5 und Wasteland 3 gewinnen, an deren Entwicklung Xbox Game Studios gerade arbeitet. Zudem wurden 25 brandneue ID@Xbox-Spiele vorgestellt.

Beim Xbox E3 Briefing wurden folgende Spiele vorgestellt: