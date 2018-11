X018 – Zahlreiche Ankündigungen aus Mexiko

Im Rahmen von X018 gibt es zum Ende des Jahres tolle Neuigkeiten, Überraschungen und zahlreiche Spiele für jeden Xbox-Fan. Darunter die Ankündigung, inXile Entertainment und Obsidian Entertainment in die Microsoft Studios-Familie aufzunehmen, der Veröffentlichungstermin von Crackdown 3, die erste Erweiterung für Forza Horizon 4 sowie Maus- und Tastatur-Support für Xbox One.

inXile Entertainment wird Teil der Microsoft Studios

Microsoft kündigt die Absicht an, inXile Entertainment in die Microsoft Studios-Familie zu integrieren. Bekannt ist das Studio vor allem für fesselnde und umfangreiche Rollenspiele. inXile Entertainment wird zukünftig bei der kreativen Umsetzung ihrer bereits existierender sowie neuer Spiele-Serien unterstützt und als neues Mitglied in die Microsoft Studios-Familie aufgenommen. Die einzigartigen Talente und die Expertise des Studios werden auch weiterhin neue fantastische Rollenspiel-Erlebnisse schaffen. Weitere Informationen zu inXile Entertainment findest Du auf Xbox Wire DACH.

Obsidian Entertainment wird Teil der Microsoft Studios

Zusätzlich kündigt Microsoft die Absicht an, Obsidian Entertainment in die Microsoft Studios-Familie aufzunehmen. Das im Jahr 2003 von Veteranen der Black Isle Studios gegründete Entwicklerteam steht unter anderem für die Xbox-Exklusiv-Titel Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, gefolgt von Genre-Klassikern wie Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth und Pillars of Eternity.

Obsidian Entertainment wird genau wie inXile Entertainment eigenständig agieren. Das Studio gehört damit zu einem von 13 unterschiedlichen Entwickler-Teams, die sich unter dem Banner der Microsoft Studios-Familie vereinen.

Crackdown 3 mit explosivem Debüt des Wrecking Zone-Mehrspieler-Modus

Crackdown 3 erscheint am 15. Februar 2019 für Xbox One und Windows 10 PC und ist pünktlich zum Launch auch über den Xbox Game Pass verfügbar. In Crackdown 3 schlüpfst Du in die Rolle eines Agenten in New Providence und erlebst Koop-Action in einer offenen Spielwelt. Neu mit dabei: der einzigartige Multiplayer-Modus Wrecking Zone, in dem die Zerstörung Deiner Umwelt im Mittelpunkt steht. Weitere Informationen zu Crackdown 3 findest Du auf Xbox Wire DACH.

Hol Dir die Spiele-Hits mit dem Xbox Game Pass

Bald nutzt Du den Xbox Game Pass per App auf iOS und Android. Mit der neuen App verschaffst Du Dir unterwegs einen Überblick über den Spielekatalog und lädst mobil Spiele zu Hause auf Deiner Konsole herunter. Zukünftig steigst Du dann direkt in das Spiel ein, sobald du die Konsole einschaltest.

Auch in den nächsten Monaten warten viele neue Titel im Xbox Game Pass auf Dich. Thief of Thieves spielst Du ab sofort über den Xbox Game Pass, am 12. November ist PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS verfügbar, gefolgt von Agents of Mayhem, MXGP3 und Thomas Was Alone am 22. November.

Weitere Titel werden im Dezember in den Xbox Game Pass integriert, darunter Ori and the Blind Forest, Kingdom Two Crowns und Hellblade: Senua’s Sacrifice. Als Indie-Fan spielst Du außerdem bald Titel wie Aftercharge, Supermarket Shriek, Mutant Year Zero, Pathologic 2, The Good Life, Void Bastards, und Secret Neighbor. Im neuen Jahr wartet dann Ori and the Will of the Wisps für Xbox One und Windows 10 PC im Xbox Game Pass auf Dich.

Ab sofort holst Du Dir den einmonatigen Zugang zum Xbox Game Pass für nur einen Euro – das spezielle Angebot ist noch bis zum 3. Januar 2019 verfügbar. Weitere Informationen zum Xbox Game Pass findest Du auf Xbox Wire DACH.

Die besten Black Friday-Deals aller Zeiten

Im Rahmen des Black Friday warten tolle Angebote auf Dich. Xbox One und Xbox One X holst Du Dir zum Jahresende für einen um bis zu 100 Euro reduzierten Preis. Zusätzlich steht Dir Xbox Live Gold im ersten Monat für nur einen Euro zur Verfügung. Freue Dich zudem auf weitere Angebote bei Spielen wie Forza Horizon 4, Sea of Thieves, State of Decay 2 und weitere tolle Titel.

Besuche die Fortune Island in Forza Horizon 4

Am 13. Dezember erscheint die erste Erweiterung für Forza Horizon 4. Die Expansion Fortune Island führt Dich in die nördlichen Regionen der britischen Inseln, die mit neuen Herausforderungen auf Dich warten. Erkunde die gefährlichen Routen entlang der Küste oder fahre auf den Serpentinen der Gebirgslandschaften unter den mystisch anmutenden Nordlichtern.

Neben der neuen Location warten auch neue Fahrzeuge auf Dich. In der Erweiterung fährst Du alle fünf leistungsstarke, speziell angefertigte Ford-Fahrzeuge von Ken Block aus dem kommenden GymkhanaTEN, der zehnten Ausgabe der preisgekrönten Gymkhana Viral Video-Serie. Einige der Fahrzeuge sind bereits seit Anfang des Monats Teil von Forza Horizon 4, darunter der 1977 Ford GymkhanaTEN, F-150 Hoonitruck und der 1993 Ford Escort Cosworth Gruppe A. Im November wartet der 1965 Ford Hoonicorn Mustang V2 und der 2017 Ford Fiesta RS auf Dich. Der Dezember rundet den Fuhrpark mit dem Ford GymkhanaTEN Focus RS RX ab.

Die Erweiterung Fortune Island ist als Teil des Forza Horizon 4 Erweiterungs-Bundle für 34,99 Euro verfügbar. Besitzt Du die Forza Horizon 4 Ultimate Edition oder das Forza Horizon Ultimate Add-Ons Bundle, steht die Expansion zum Release kostenfrei zum Download bereit. Als Besitzer des Xbox Game Pass erhältst Du beim Erwerb von Fortune Island oder eines Bundles einen Preisnachlass von zehn Prozent.

Tastatur- und Maus-Support für Xbox One

Tastatur- und Maus-Support für Xbox One erscheint nächste Woche und unterstützt eine Auswahl verschiedener Titel. Als einer der ersten Titel spielst Du Fortnite zukünftig mit Maus und Tastatur auf Xbox One. Das Line-Up umfasst weitere Spiele, darunter Warframe, Deep Rock Galactic, und Warhammer: Vermintide 2.

Halte Ausschau nach den speziellen „Designed for Xbox“-Mäusen und -Tastaturen, die Dir ein besonders ausgewogenes Spiel-Erlebnis garantieren. Diese Hardware ist speziell für den Einsatz im Wohnzimmer und am Schreibtisch entwickelt worden und erscheint mit einem individuellen Xbox-Key und dem Dynamic Lighting-Feature. Bei der Umsetzung des neuen Features ist Razer der exklusive Hardware-Partner, der die speziellen „Designed for Xbox“-Produkte im Rahmen der CES im Januar vorstellt.

Der Minecraft Marktplatz wächst weiter

Mittlerweile bevölkern 91 Millionen monatliche Spieler und 77 Marktplatz-Partner die Klötzchen-Welt von Minecraft. Seit Einführung des Marktplatzes im Juni des Jahres 2017, tätigten Spieler mehr als 13 Millionen Einkäufe im Spiel. Mit dem Add-On Cats and Pandas wartet zudem spannender neuer Content auf Dich.

Bekämpfe rivalisierende Crews in der Arena in Sea of Thieves

Das fünfte kostenlose Content-Update für Sea of Thieves wartet bereits Anfang des neuen Jahres auf Dich. Die Erweiterung The Arena öffnet Dir den neuen Wettkampf-Modus in Sea of Thieves. Darin stellst Du Deine Piraten-Fähigkeiten in rasanten Spielen gegen rivalisierende Mannschaften unter Beweis. The Arena vereint alle Elemente von Sea of Thieves in einem actiongeladenen Rennen um Schätze und Reichtum. Neben dem neuen Modus erscheint die Erweiterung mit einem neuen Tavernen-Gebiet und der neuen Handelsgesellschaft Sea Dogs. Sea of Thieves ist für Xbox One und Windows 10 PC verfügbar und steht Dir über den Xbox Game Pass zur Verfügung.

Enthüllung des Zedhunter-Packs in State of Decay 2

Der neueste DLC Zedhunter für State of Decay 2 erscheint am 16. November. Das Paket beinhaltet die neue kraftvolle und leise Armbrust, weitere Nahkampfwaffen, Einrichtungs-Gegenstände, Verbrauchsmaterialien für die Blutpest und verschiedene Gameplay-Updates. Zedhunter ist für die über vier Millionen Spieler der State of Decay 2-Community kostenlos – sowohl für Besitzer der Standard als auch der Ultimate Edition und des Xbox Game Pass.

Die richtige Strategie in Void Bastards

Inspiriert von BioShock und System Shock 2 ist Void Bastards ein revolutionärer neuer Strategie-Shooter, der Deinen Verstand testet. Das Spiel ist bei Veröffentlichung zeitweise exklusiv auf Xbox verfügbar. Wirst Du die Gefangenen der Arche durch die verfallenen Raumschiffe und die unzähligen Gefahren des Sargasso-Nebels führen? Meistere den Kampf, verwalte die Schiffskontrollen und überlebe! Void Bastards ist, zeitgleich mit der Veröffentlichung auf Xbox One, Teil des Xbox Game Pass.

Battlefield 5 auf Xbox One X

Im Scheinwerferlicht stand ein Trailer, der die Xbox One X Enhanced Version für den mit Spannung erwarteten Titel Battlefield 5 von Electronic Arts und DICE vorstellt. Mit 4K Ultra HD- und HDR-Unterstützung auf Xbox One X genießt Du deutlich verbesserte visuelle Effekte. EA Access-Mitglieder steigen schon am 9. November in die zehn-stündige Battlefield 5-Demo ein.

Zwei heiß erwartete Kämpfer schließen sich Jump Force an

Bandai Namco gibt einen exklusiven Blick auf einige noch nie zuvor gesehene Spezial-Moves von zwei Charaktere, die schon bald in Jump Force erscheinen. Diego Paramio (Bandai Namco Entertainment Community Manager USA) präsentiert das Weltdebüt der Awakening Transformations von zwei legendären Dragon Ball-Charakteren, die in Jump Force spielbar sein werden: SSGSS Vegeta und Golden Frieza. Als weiteren besonderen Leckerbissen präsentierte Bandai Namco erstes Material von SSGSS Goku in Aktion.

Epische Action mit Just Cause 4

Protagonist Rico Rodriguez steht in Solís vor seiner bisher größten Herausforderung und führt die Armee des Chaos gegen die rücksichtslose Gabriela Morales an. Just Cause 4 ist das vielfältigste Just Cause aller Zeiten. Alles, was Du an der Serie liebst, ist mit von der Partie und wird noch besser: verrückte Physik, unübertroffene Zerstörungskraft sowie der markante Fallschirm, Wingsuit und Greifhaken des Protagonisten. In diesem Dezember wird Just Cause 4 auf Xbox One und Xbox One X veröffentlicht.

Ein vertrautes Gesicht kommt zu KINGDOM HEARTS 3

KINGDOM HEARTS 3 enthüllt die Rückkehr von Winnie the Pooh in einem brandneuen Trailer auf dem Xbox FanFest in Mexico City! Der Trailer präsentiert unheilvolle Hinweise auf die schändlichen Aktivitäten von Meister Xehanort und der Organisation XIII. Sora, Donald, Goofy sowie viele andere Disney- und Pixar-Helden kämpfen gemeinsam, um das Licht vor der drohenden Dunkelheit zu retten. KINGDOM HEARTS 3 erscheint am 29. Januar 2019.

Shadow of the Tomb Raiders DLC The Forge

Shadow of the Tomb Raider setzt seine Erfolgsgeschichte mit The Forge fort, dem ersten von sieben monatlichen DLC-Abenteuern. Begleite den Narrative Director Jason Dozois und den Senior Associate Producer Jo Dahan, die Lara und ihren neuen Freund Abi auf eine Reise durch den feurigen Turm von The Forge auf Inside Xbox mitnehmen.

Der Katalog von Xbox One Abwärtskompatibilität wächst beständigt

Final Fantasy XII, Final Fantasy XII-2 und LIGHTNING RETURNS: Final Fantasy XII stoßen zum Katalog der abwärtskompatiblen Titel für Xbox One X, während Civilization Revolution ein Xbox One X Enhanced-Update erhält, um die Vorteile der leistungsstärksten Konsole der Welt zu nutzen. Bis heute haben Spieler weit über eine Milliarde Stunden abwärtskompatible Games gespielt. Darunter mehr als 500 Xbox 360 Spiele, 25 Xbox One X Enhanced-Xbox 360-Titel und 32 Original Xbox-Klassiker.

Weltweite Einführung des Xbox Adaptive Controller

Wir sind sehr stolz darauf, mitteilen zu können, dass der Xbox Adaptive Controller 2019 in 17 Märkten neu eingeführt wird. In Kürze veröffentlichen wir weitere Details zur weltweiten Marktimplementierung des Xbox Adaptive Controllers.

#givewithXbox

Abschließend steht die Kampagne #givewithXbox im Fokus, die Spielern Freude am Gaming vermittelt. Xbox spendet ab sofort bis zum 9. Dezember Produkte im Wert von fünf US-Dollar (bis zu einem Wert von einer Million US-Dollar) für jedes Foto, das auf sozialen Medien hochgeladen wird. Markiere Deine Einsendung mit #givewithXbox und sei dabei. Die Spenden gehen an die vier Wohltätigkeitsorganisationen Child´s Play, Gamers Outreach, SpecialEffect und Operation Supply Drop.

Weitere Informationen zu Xbox und X018 findest Du auf Xbox Wire DACH.

Quelle: Xbox Pressemitteilung