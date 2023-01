Kakao Games und Nine Ark Inc. freuen sich, bekannt zu geben, dass das mit Spannung erwartete Mobile-RPG Eversoul jetzt offiziell erhältlich ist. Die Spieler können sich in ein umfangreiches RPG-Erlebnis stürzen, in dem sie sammeln, kämpfen und bauen können, um die Welt der Seelen zu retten. Sieh dir das Store-Video hier an.Eversoul ist vollgepackt mit einer fesselnden Geschichte und spielt in einer atemberaubenden Fantasy-Welt. Als ‚Retter’ musst du spielbare Charaktere namens ‚Seelen’ sammeln und Horden von Eindringlingen abwehren, um ihre Welt zu retten. Mit einer Ambition, die weit über das hinausgeht, was man traditionell von einem freien RPG erwartet, ermöglicht Eversoul viel mehr als nur das Spielen im Offline-Modus.

Jede der vielen Seelen, die es zu sammeln gibt, besitzt einzigartige Fähigkeiten und Eigenschaften sowie mit Geistern versehene Artefakte, so dass es sich lohnt, so viele wie möglich zu sammeln. Durch interaktive Story-Inhalte können die Spieler das Beziehungssystem des Spiels nutzen, um engere Verbindungen zu knüpfen und sogar Seelen zu umwerben, um ihre Leistung im Kampf zu verbessern.Darüber hinaus verbindet Eversoul geschickt Dungeon-Crawler-Elemente mit PvP-Arena-Inhalten, perfekt für diejenigen, die sich lieber kopfüber in die Hitze des Gefechts stürzen.

Die Stadt dient als Knotenpunkt von Eversoul. Von hier aus kannst du deine gesammelten Seelen mit Nebenaufgaben beauftragen, wo du gleichzeitig EP und wichtige Ressourcen sammeln kannst, die dir auf deiner Reise helfen. Ein Offline-Modus sorgt dafür, dass Seelen auch dann ihre Aufgaben erfüllen, wenn du nicht aktiv spielst. Es gibt auch einen Stadtdekorationsmodus, der den Spielern eine Pause vom Retten der Welt bietet und sie ermutigt, kreativ zu werden und faszinierende Designs zu entwickeln.

Eversoul hat seit seiner Präsentation auf verschiedenen großen Offline-Veranstaltungen im Jahr 2022 eine große Fangemeinde aufgebaut und seit seiner Veröffentlichung am 29. November letzten Jahres weltweit weit über 1,5 Million Vorregistrierungen erhalten. Beginne deine Seelensammelaktion und lade das Spiel jetzt hier herunter. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten über Eversoul findest du auf der offiziellen Website. Du kannst Eversoul auch auf Twitter, Discord und YouTubefolgen.