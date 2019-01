Wu Zetian – die chinesische Kaiserin als Star eines mobilen Spielautomaten

RealTime Gaming zollt der einzigen Frau in der reichen chinesischen Geschichte Tribut, die das gelbe Gewand des Kaisers trug und das Land regierte. Man könnte meinen, man habe das Auf und Ab im Leben der chinesischen Kaiserin zum Vorbild genommen, denn genau wie die Herrscherin der Zhou-Dynastie, ist auch das Spiel von Volatilität geprägt.

Wir haben dieses Casinospiel genauer unter die Lupe genommen und haben es spontan für gut befunden. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass die Redaktion ein großer Fan der chinesischen Geschichte ist. Die wahren Begebenheiten und Erzählungen der chinesischen Dynastien müssen sich nicht hinter erfolgreichen Erfindungen der modernen Popkultur, wie Game of Thrones usw. verstecken. Wir haben so die Vermutung, dass dies wohl daran liegen muss, dass hier das Erstgenannte zum Vorbild genommen wurde und einem großen Teil der aktuellen cineastischen Welt zur Inspiration gereichte.

Darum geht es bei dem mobilen Slot Wu Zetian

Ihr Weg von einer kaiserlichen Konkubine zum mächtigen „grauen Kardinal“ könnte alles andere als gewöhnlich sein. Sie baute ihre eigene Dynastie auf und nahm einen besonderen Platz in der Geschichte Chinas ein. Man sagt, sie habe die Geheimpolizei eingesetzt, um viele ihrer wahren oder potenziellen Feinde zu eliminieren, und sie wurde von ihren treuen Generälen hoch angesehen – denn sie hat es geschafft, ihr Reich auf die koreanische Halbinsel und tiefer in Zentralasien auszudehnen als je zuvor!

Gefürchtet. Geliebt. Gehasst. Wunderschön. Wu Zeitan.

Nach einer so beeindruckenden Einführung ist es keine Überraschung, dass die schöne Wu Zetian das höchstbezahlte Symbol auf den Walzen ist. Sie zahlt doppelt so viel wie ihr Mann aus, der vorherige Kaiser Li Zhi, besser bekannt unter seinem Namen der Thronfolge: Herrscher Gaozong von Tang. Weitere drei hochwertige Symbole werden durch den tapferen General, seine treuen Krieger und ein atemberaubendes Kriegspferd repräsentiert.

Maximale Auszahlung von 50.000x des Einsatzes

Verschiedene Schmuckstücke aus Gold und mit Edelsteinen verziert, bilden ein preiswertes Gitter, sowie eine wunderschöne Lotusblume und eine Onyx-Drachenstatue. Die fabelhafte Perle spielt die Rolle eines Wilden und kann alle anderen Symbole außer der Streuung ersetzen. Die Wildperle erscheint auf den Walzen 2, 3, 4 und 5, sie kann auch als riesiges Symbol erscheinen, aber nur bis zu einer Größe von 3×4.

Spielweise und Funktionen

Dieser asiatische Ruhm hat fünf Walzen, drei Reihen und fünfundzwanzig feste Gewinnlinien. Die Bandbreite der Einsätze ergänzt die hohe Volatilität dieses Video-Slots, sie beginnt mit nur 0,25 € pro Spin und geht bis zu 62,50 €. Um den Einsatz festzulegen, müssen die Spieler einen der angebotenen Einsätze pro Linie auswählen.

Neben der erweiterten Schnellspieloption, mit der das Gameplay an die eigenen Vorlieben angepasst werden kann, kann der Spieler auch den Autoplay-Modus nutzen, der es ermöglicht, bis zu 100 Autospiele einzurichten.

Merkmale

Glücklicherweise ist die atemberaubende Handlung, die in hervorragende Grafiken gehüllt ist und weit über intensive Animationen hinausgeht, nicht der einzige Vorteil dieses Spiels. Einige wirklich raffinierte Extras ergänzen die faszinierende Geschichte und die tollen Soundeffekte.

China tickt auch heute noch wegen Wu Zetian so, wie es tickt

Zunächst einmal sind riesige Symbole, die dieser Slot im Überfluss hat, definitiv erwähnenswert. Alle Symbole (außer dem verstreuten goldenen Gong) können auf mehreren Walzen als 3×2, 3×3, 3×4 und 3×5 kolossale Symbole erscheinen. Wie bereits erwähnt, ist die Wildperle in all diesen Größen zu sehen, jedoch nicht in einer 3×5 Variante. Wu Zetian war ein streitbarer Charakter – und so ist es auch die Volatilität, also die Verteilung der Gewinnwahrscheinlichkeiten im gleichnamigen Casino-Spielautomat.

3x der goldene Gong

Wenn Sie mindestens drei dieser glänzenden Symbole treffen, wird die Freispielfunktion ausgelöst. Drei, vier oder fünf aufeinander folgende Scatter ergeben 5 Freispiele mit jeweils 3, 4 oder 5 verbundenen Walzen!

So sehen wir es

RTG ist immer eine beliebte Wahl in der Glücksspiel-Community und bekannt für seine hochwertigen Visuals, erstaunlichen Geschichten und wirklich fantastischen Extras. Dieser einzigartige Titel mit asiatischem Thema ist keine Ausnahme. Im Gegenteil, es liefert alles, worauf man sich bei den Slots dieser Marke verlassen kann! Zu jeder Zeit – viel Spaß und ein Haufen Vergünstigungen!

Wenn Sie nach mehr chinesischer Atmosphäre suchen, die von Realtime Gaming exzellent in Szene gesetzt wurde, ist Wu Zetian definitiv die richtige Wahl.

Quellenverzeichnis: