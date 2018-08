WoW: Battle for Azeroth – Addon zum MMORPG veröffentlicht

Die Spannungen zwischen Horde und Allianz haben ihren Höhepunkt erreicht und jetzt wird ganz Azeroth von den Feuern des Krieges verschlungen. Battle for Azeroth, die siebte Erweiterung für Blizzard Entertainments MMORPG World of Warcraft ist jetzt live.

Die Veröffentlichung läutet eine neue Ära des offenen Krieges zwischen Allianz und Horde ein, bei der sich Spieler aus aller Welt auf eine wichtige Mission begeben, um die Zukunft Azeroths in die Hände ihrer Fraktion zu legen. Verfechter der Allianz werden zum Königreich von Kul Tiras gerufen, der angestammten Heimat von Jaina Prachtmeer, um die Hilfe der legendären Seefahrer zu erbitten. Gleichzeitig müssen sich die Champions der Horde im fernen Imperium von Zandalar auf die Suche nach Verbündeten begeben, der Heimat der uralten Zandalaritrolle.

Als Teil der bevorstehenden Kampagne treffen Helden auf der Suche nach wichtigen Ressourcen bei einer Vielzahl von Inselexpeditionen aufeinander; mithilfe des Artefakts Herz von Azeroth können sich Spieler der Macht des Azerits, des Herzbluts des Planeten, bedienen und so neue Fähigkeiten freischalten; an der Kriegsfront von Stromgarde müssen sie sich für eine große Konfrontation rüsten; außerdem können sie neueverbündete Völker für ihre Fraktion rekrutieren; und vieles mehr.



„Battle for Azeroth baut auf fast 25 Jahre Rivalität, Geschichte und Stolz der Fraktionen auf, um Spieler von World of Warcraft mit der Frage zu konfrontieren, was es wirklich bedeutet, ein Mitglied der Allianz oder der Horde zu sein“, meint Mike Morhaime, CEO und Mitgründer von Blizzard Entertainment. „In dieser Erweiterung gibt es massenweise neue Inhalte und Features, die sich auf diesen zentralen Konflikt stützen. Aber die heutige Veröffentlichung ist erst der Anfang – wir freuen uns darauf, wenn Spieler im Laufe von Battle for Azeroth all das erleben können, was wir für sie geplant haben.“