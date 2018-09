World War 3 – Taktischer Shooter startet am 19. Oktober in den Early Access

Der Entwickler Farm 51 [Get Even] schickt seinen taktischen Online-Shooter World War 3 auf dem PC in den Early Access. Wie immer wird die Geschichte via Steam starten. Um mitspielen zu können müsst ihr 28€ beiseitelegen. Je weiter das Spiel in seiner Entwicklung ist, desto teurer wird die Anschaffung. Dafür verspricht der Entwickler, das alle DLCs kostenlos veröffentlicht werden.

Geplant ist eine Dauer im Early Access von rund einem Jahr. Je nachdem wie das Feedback ausfällt. Außerdem wurden die Systemanforderungen bekannt gegeben, wir kommen zur Übersicht.

Minimum:

OS: Win 7 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core i5-2500k

RAM: 8GB

Grafikkarte: GeForce GTX 770 oder AMD Radeon HD 7870

DirectX: 11

Festplattenspeicher: 35GB

Internetverbindung

Empfohlen: