Woran erkennt Ihr eine gute Casino Gaming Plattform

Nach unserem Leitfaden für Automatenspiele , in dem wir auf grundliegende Spielprinzipien als auch auf fortgeschrittene Gameplay-Mechaniken eingegangen sind, wollen wir an dieser Stelle beleuchten, worauf man bei der Wahl einer Casino-Gaming Plattform achten sollte.

Lizenzen – das Um und Auf bei Online Casinos

Für die einen eigentlich Nebensache, für andere eine absolute Notwendigkeit. Auch Online Casinos benötigen eine Glücksspiellizenz um Betrieb ihrer Online-Plattformen. Gerade seit dem Auslaufen der alten Lizenzmodelle und neuer Novellierungen aus Brüssel ist es absolut unerlässlich für jeden, die Lizenz des Casinos zu prüfen, noch bevor ein Spielerprofil überhaupt erstellt wird. Ist diese nicht deutlich ausgewiesen – zum Beispiel schon im Footer der Frontpage, oder zumindest in den AGB oder den Kontaktseiten – so raten wir dazu, die Seite zu meiden. Ohne Lizenz existiert das Casino nämlich nicht. Keine Lizenz? Kein Spiel!

Dies gilt übrigens sowohl für Online Casinos, die Ihre Pforten direkt im Browser öffnen, als auch für solche die per App um Spieler buhlen.

Prüfung durch Dritte

Spielautomaten basieren auf Zufallsgeneratoren, die gewissen Richtlinien genügen müssen. Dies gilt für die Automaten in der Spielothek oder im Wettcafé genauso wie für Online Slots in Casinos. Diese Generatoren sorgen zum Beispiel dafür, dass die Return-to-Player (RTP) Raten am gleichen Automaten auch gleichbleiben.

RTP und Volatilität werden nicht nur vom Hersteller des Automaten selbst geprüft. Es gibt viele unabhängige Institute, die sowohl die zugrunde liegenden Algorithmen als auch die Spielesoftware selbst auf Herz und Nieren prüfen. Daher ist es auch dringend anzuraten, auf Gütesiegel dieser Institute zu achten.

Der Support – Denn Rat darf nicht teuer sein

Viele namhafte Anbieter von Online Casinos bieten bereits auf der Frontpage Links zu einem FAQ Bereich an. Solche FAQs sollten Themen wie Spielmodalitäten beinhalten, Begriffe erklären und andere programme ebenfalls erläutern. Fehlt ein solcher FAQ Bereich, oder ist dieser gar nur in einer Sprache erhältlich, dann kann dies bereits sehr aussagekräftig bezüglich der Qualität des Supports sein.

Direkter Support wird meist per E-Mail erledigt. Die E-Mail-Adresse des Supports eines Online Casinos sollte ebenfalls bereits vor dem Erstellen eines Profils einsehbar sein. Auch hier sind namhafte Casinos in der Vorbildrolle und garantieren meist Wartezeiten von weniger als 24 Stunden bei Anfragen an den Support. Dass dieser zur Not auch mehrsprachig ablaufen kann, ist heutzutage auch fast schon Standard.

Qualität der Automaten

An dieser Stelle sollten wir auch betonen, wie sehr die Qualität der Automaten selbst schon das Spielerlebnis beeinflussen können. Große Hersteller verbringen nicht nur sehr viel Zeit damit, Lizenzen aus Film und Fernsehen zu erwerben, sondern auch damit, sinnvolle Spielmechaniken einzubauen die Abwechslung ins Spiel bringen und gleichzeitig für konsistente RTP-Raten sorgen.

Die meisten Online Casinos werben mit ihren Portfolios bereits vor dem Erstellen eines Profils. Hier lohnt es sich definitiv, ein wenig zu recherchieren und vorab zu klären, welche Hersteller hinter den Spielen stecken.

Langzeitspaß

Der Glücksspielmarkt wächst zwar stetig , ist aber auch dementsprechend hart umkämpft. Online Casinos buhlen daher nicht nur mit dem Spielangebot selbst um die Spielerschaft, auch Turniere sind mittlerweile beliebtes Werbemittel, um sich der Loyalität der eigenen Klientel zu sichern. Gerade Casinos mit Schwerpunkt auf Automatenspiele machen sich den Aspekt des Social Gamings zunutze, und richten meist im Monatstakt plattform überspannende Wettbewerbe aus, bei denen Spieler Teams bilden können und gegen andere um die Wette spielen können.

Abschließend also kann man sagen, dass nicht nur die Auswahl an Games darüber entscheiden sollte, bei welchem Online Casino man nun spielen will. Gerade Lizenzen, Qualität der Automaten und Social Gaming sind Aspekte, die nicht nur über die Qualität der Plattform entscheiden, sondern auch darüber, wie der Langzeitspielspaß erhalten bleibt.