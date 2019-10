Wir verlosen einen Vendetta Gamingstuhl

Ihr habt Bock auf einen neuen Gamingstuhl? Dann solltet ihr unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Denn zusammen mit unseren Partner Büromöbel-Experte.de verlosen wir einen coolen Vendetta Gamingstuhl im Wert von satten 259 €. Die Farbe kann dabei noch extra ausgesucht werden. Und so macht ihr mit:

Schickt eine Mail mit dem Betreff „Vendetta“ an mach-mit-bei@games-mag.de und schickt uns dort eure Verbesserungsvorschläge, Ideen, Kritik oder Lob. Alle Einsendungen landen im Lostopf und am Ende zieht unsere Losfee den glücklichen Gewinner. Allerdings: Mails wo nur Name und Adresse drin stehen wandern direkt in den Müll ;). Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 27.10.2019 um 23:59 Uhr. Wir drücken euch fest die Daumen.

Mehr zum Vendetta Gamingstuhl

Jeder Gamer braucht neben der richtigen Hardware auch den passenden Gamingstuhl. Dieses Modell ist wie ein Schalensitz aus einem Sportwagen geschnitten. Er bietet ausreichend Seitenhalt durch die stark ausgeprägten Seitenwangen, die hohe Rückenlehne lässt sich individuell in der Neigung variieren. So findet man blitzschnell die richtige Einstellung um über lange Zeit ermüdungsfrei und voll konzentriert sitzen zu können. Ein echtes Highlight ist aber die Rückenlehne. Auf der Rückseite wurden spezielle Designelemente aus Kunststoff eingearbeitet die das unverkennbare Design dieses außergewöhnlichen Gamingstuhls unterstreichen. Es wirkt beinahe wie eine Art Schild, das euch in hitzigen Gefechten den Rücken stärkt! Zum Stuhl gehört ein Zusatzkissen das zur Unterstützung im Lendenwirbelbereich eingesetzt werden kann.

Wippmechanik – Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist mehrfach arretierbar. Die Neigung der Rückenlehne lässt sich einstellen, sogar bis zu einem Winkel von 180°.

Die Kopfstütze ist in der Rückenlehne integriert und sorgt für ausreichend Unterstützung beim Zurücklehnen. Alle die es ein bisschen weicher mögen, können es sich mit Hilfe des mitgelieferten Lordosenkissens noch ein wenig bequemer machen.

Der hochwertige Kunstlederbezug ist aufwändig abgesteppt und begeistert mit der Liebe zum Detail. Ein absoluter Eye-Catcher! Zudem ist der Bezug äußerst pflegeleicht und besonders abriebfest. Das sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Armlehnen lassen sich horizontal und im Winkel verstellen. Damit lassen sie sich ganz nach den eigenen Vorlieben und somit an jede erdenkliche Sitzposition anpassen.

Die Armlehnen sowie das Fußkreuz und der Rahmen sind aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt. Das Material ist sehr robust und pflegeleicht.

Abmessungen: Höhe (gesamt): 129 – 139 cm; Breite (gesamt): 72 cm; Tiefe (gesamt): 63 cm; Sitzflächenhöhe: 48 – 58 cm; Sitzbreite (nutzbar / komplett): 37 / 50 cm; Sitztiefe (nutzbar): 46 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 14 – 22 cm; Rückenlehnenhöhe: 81 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 65 mm.

Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.