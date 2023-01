Erst vor kurzem hat sich das Entwicklerstudio Ghostwhalegames.com gegründet und bringt jetzt schon ein cooles Puzzle Game für die Nintendo Switch auf den Markt. Bei Bazzle ist Konzentration und Taktik gefragt und es geht darum vier Symbole in einem vorgegebenen Feld zu platzieren. Dafür habt ihr bestimmte Züge Zeit und es wird natürlich von Puzzle zu Puzzle schwieriger. Der Schiebepuzzle-Spaß ist am 05. Januar für die Nintendo Switch Konsole erschienen. Mobile Gamer kennen das Spielprinzip wahrscheinlich schon aus Bazzle Duel – was schon etwas länger auf den Markt ist.

Im Unterschied zum Mobile Games gibt es bei Bazzle für die Nintendo Switch kein Versus-Mode sondern ihr sammelt Sticker. Diese Sticker klebt ihr in eurer virtuelles Album und erstellt damit hinterher eigene Szenen bzw. Puzzles. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Schaut euch unser Video dazu an und gewinnt mit etwas Glück ein von vier Download Codes von Bazzle die uns die Macher von Ghostwhalegames.com zur Verfügung gestellt haben.