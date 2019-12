Winter Wonderland 2019 – ARK: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved bietet uns auch dieses Jahr wieder ein Winter Wonderland der Extra-Klasse. Mit Winter Wonderland 2019 dürfen wir uns wieder auf eine Menge aussergewöhnlicher Überraschungen freuen!

Es handelt sich hierbei um die vierte Auflage dieses Events, auch als Winter Wonderland 4 bekannt.

Wie bereits in den letzten Jahren, können wir uns ebenso dieses Jahr über diverse besondere Färbungen der Dinos und exklusive Items freuen.

So viel sei schon Mal verraten: Dieses Jahr gibt es eine ganz besondere Auswahl an speziellen Items, während des Event Zeitraums!

Farben

Sowie jedes Jahr gibt es auch in diesem viele wilde Dino Spawns mit einer besonderen Färbung der Tiere.

Die möglichen Weihnachts-Färbungen sind hierbei:

Rot

Hell-Rot

Dunkel-Rot

Dino Hell-Rot

Grün

Dunkel-Grün

Dino Hell-Grün

Dino „Medium“-Grün

Hell-Grau

„Dino Albino“ (weiß)

„Fast Weiß“

Falls ihr einen privaten Server betreibt, vergesst nicht dass einmal alle wilden Dinos beseitigt werden müssen mit admincheat DestroyWildDinos , damit Platz geschaffen wird für Dinos mit den besonderen Färbungen.

Items

Neben den üblichen Items, die wir schon aus den letztjährigen Winter Wonderland Events kennen, wie:

Kohle

Mistelzweig

Schneemann

Weihnachtsbaum

Weihnachtsmütze für Dino und Mensch

und ein paar andere

dürfen wir uns in Winter Wonderland 2019 über noch mehr besondere Einfälle aus dem Hause WildCard freuen.

Auf der einen Hand hätten wir da die allseits beliebten Weihnachtspullover und Weihnachtsmützen:

auf der anderen aber auch eine äußerst spezielle Bademoden Kollektion für die Dame und den Herren:

Nicht zuletzt dürfen wir uns auch über neue Emotes freuen:

und zum Abschluss noch ein paar neue Skins:

Doch ein Item fehlt noch …

Chibi-Pets

Das wohl größte Highlight im diesjährigen Winter Wonderland 2019 sind die Chibi-Pets !

Ark bietet nun eine Vielzahl an Chibi-Pets an, die als kleiner Begleiter stetig an eurer Seite sind und euch überall hin begleiten. Es handelt sich dabei um Dinos und andere Kreaturen, die bereits in normaler Größe im Spiel vorhanden sind. In dem Fall allerdings kleine und unverwundbare Versionen ihrer Gegenstücke aus der freien Wildbahn.

Die Chibi-Pets können also nicht durch einen Dino oder Spieler getötet werden. Auf der anderen Seite können sie auch niemanden angreifen. Sie begleiten den Spieler auf all seinen Abenteuern, können ihn aber im Kampf nicht unterstützen – ausser moralisch natürlich 😉

Dadurch das Chibi-Pets ein Item sind, können sie aber von anderen Spielern übernommen werden. Sollte ein Chibi-Pet als Item auf dem Boden liegen oder sich zum Beispiel in einem unverschlossenen Schrank befinden, kann sich jeder das Chibi-Pet zu eigen machen.

Doch neben der Funktion als moralische Stütze haben sie noch eine weitere, sehr nützliche Funktion.

Tötet ihr einen Alpha in Begleitung eines Chibi, levelt ihr nicht nur ihn damit, sondern erhaltet auch selbst zusätzliche Spieler-Level! Dies ist natürlich besonders interssant für all die Spieler, die noch nicht das Max-Level erreicht haben oder erst vor Kurzem neu begonnen haben mit Ark.

Wieviele Chibi-Pets gibt es eigentlich?

Insgesamt gibt es über 50 Chibi-Pets.

Folgende Kreaturen gibt es unter anderem als Chibi Variante:

Chibi-Pteranodon Chibi-Raptor Chibi-Allosaurus Chibi-Spinosaurus Chibi-Phoenix Chibi-Snow Owl Chibi-Wyvern

Doch ausser den altbekannten Kreaturen, gibt es noch vier weitere Chibis, dessen ausgewachsene Pendants erst mit Ark Genesis ins Spiel kommen.

Chibi-Bog Spider

Chibi-Cherufe

Chibi-Shapeshifter (klein)

Chibi-Shapeshifter (groß)

Chibi-Bog Spider Chibi-Shapeshifter (klein) Chibi-Shapeshifter (groß) Chibi-Cheruf

Damit haben wir also einen kleinen Vorgeschmak darauf, was uns mit dem neuen DLC Ark-Genesis erwartet.

Eine vollständige Liste aller 54 Chibi-Pets findet ihr hier.

Wie bekomme ich die süßen Chibi-Pets?

Im Grunde ganz einfach.

Erhalten könnt ihr die kleinen Chibi-Pets unter anderem durch den bekannten Raptor-Claus.

Jede Nacht fliegt Raptor-Claus über die Map von 00:00 bis 02:00 Uhr und lässt auf seinem Weg Geschenke fallen. In diesen Geschenken befinden sich dann neben diversen anderen Items und auch einigen Weihnachts-Items die Chibi-Pets.

In meinem Schnelltest hatte ich bei rund 20 Geschenken, nur in Zweien kein Chibi-Pet enthalten. Ansonsten war immer eins pro Geschenk vorhanden.

Ausserdem gibt es da noch seit Winter Wonderland 3 den neu dazugekommenen Gacha-Claus.

Auch er verteilt fleißig Geschenke, allerdings will er dafür mit Kohle oder Mistelzweigen gefüttert werden. Für Weihnachts-Items muss man ihn mit Kohle füttern. Die dann von ihm fallengelassenen Kristalle enthalten euer Weihnachtsgeschenk.

Auch wenn Gacha-Claus seine Geschenke nur verteilt, wenn man ihn füttert, gibt es dafür von ihm wesentlich mehr auf der Map als nur einen. Zudem kann er auch rund um die Uhr mit Kohle und Mistelzweigen gefüttert werden und nicht nur zu einer bestimmten Uhrzeit.

Spielt ihr im Einzelspieler-Modus oder auf eurem eigenen Server, könnt ihr die Chibi-Pets natürlich auch per admincheat command in euer Inventar holen.

Gebt dafür einfach zum Beispiel gfi chibidino_Allo 1 0 0 in die Kommandokonsole ein und schon taucht das gewünschte Chibi-Pet in eurem Inventar auf. Tauscht dabei einfach den Dinonamen gegen einen eurer Wahl aus.

Woran erkenne ich ein Chibi-Pets?

Sobald ihr eins der Geschenke geöffnet habt, erkennt ihr die Chibi-Pets an den herzförmigen Symbolen.

Diese Chibi-Herzen sind dann auch direkt mit der jeweiligen Kreatur bedruckt, die sie beinhalten. Ihr seht dort auch direkt den dazugehörigen Namen, sowie das aktuelle Level.

Sobald ihr die Herzen aktiviert, könnt ihr euch einen Namen aussuchen für euren Begleiter.

Habt ihr euren persönlichen Chibi benannt, könnt ihr ihn jederzeit ausrüsten und wieder wegpacken oder einfach gegen einen anderen Chibi austauschen.

Alles in Allem kann man durchaus behaupten: WildCard hat sich für dieses Jahr wieder ordentlich ins Zeug gelegt. Mit vielen neuen Items, Skins und Emotes gibt es für uns dieses Jahr wieder ordentlich was zum sammeln.

Bonus

Auch bei diesem Event könnt ihr euch auf den offiziellen Servern über erhöhte Raten freuen.

Während des gesamten Events gibt es:

Brüten (x2)

Erfahrung (x2)

Sammeln (x2)

Taming (x2)

Demnach verdoppelte Werte über den gesamten Event Zeitraum. Nutzt die Gelegenheit und sammelt Erfahrungspunkte und Ressourcen. Schnappt euch neue Dinos und lasst eure vorhandenen so viele Babys großziehen, bis euer Gehege voll ist.

Wer die neuen Items, Skins und Chibi-Pets vorab in Aktion erleben will, kann sich dazu hier bei uns direkt den Trailer zu Winter Wonderland 2019 ansehen.

Auf welches der neuen Items freut ihr euch am meisten?

Doch vor allem, was denkt ihr, welcher wird euer Lieblings-Chibi? 😀

Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt auf eure Antworten.