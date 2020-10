Wie Sie die besten Online Casino Bonus Angebote finden

Es gibt jede Menge Angebote für einen guten Online Casino Bonus im Internet. Fast jede Casinoseite wirbt mit einem Willkommensbonus, mit Einzahlungsboni und Treueprogrammen sowie Freispielen. Doch diese sind immer mit gewissen Bonusbedingungen verbunden, die den Wert der Bonusangebote selbst oft wesentlich verändern.

Wir haben einen Online Casino Experten von CasinoNow dazu befragt, wie man es vermeiden kann, einem Bonus mit unerfüllbaren Umsatzbedingungen auf den Leim zu gehen. Daher geht es im folgenden Beitrag diesmal nicht um die Angebote selbst. Ich erkläre Ihnen hier ausschließlich die Tücken der Bonusbedingungen und wie Sie diese einfach durchschauen können. Lesen Sie jetzt weiter und lernen Sie schlauer als die Casino-Betreiber zu sein.

Bonusbedingungen werten auf oder ab

Niemand denkt zuerst an die Bonusbedingungen . Alles fängt mit dem Willkommensbonus an. Danach sagt man, dass regelmäßige Geschenke die Freundschaft erhalten. Und dann heißt es noch: “Treue muss belohnt werden” mit einem guten VIP-Club. Aber was bringen alle möglichen Geschenke, wenn man beim Auspacken bemerken muss, dass die Schachtel leer ist. Erst der Inhalt macht den Wert eines Geschenks aus, nicht die Aufschrift.

Genauso ist das auch mit den Bonusangeboten. Fristen, Umsatzbedingungen und kniffelige Einschränkungen bei den Spielen und Gewichtungen der Spieleinsätze können diese wertlos machen. Was nützen Ihnen tausende Euros Bonusgeld, wenn daraus niemals echtes Geld auf Ihrem Bankkonto werden wird? Um dafür zu sorgen, dass der nächste Online Casino Bonus sich schnell in bare Münze verwandelt, sollten Sie die folgenden Bonusbedingungen genauestens studieren. Denn es geht um bares Geld.

Gültigkeitsdauer des Bonusangebots

Der erste wichtige Wert ist auf jeden Fall, wie lange man Zeit hat, um das Bonusangebot in Anspruch zu nehmen. Ein guter Wert für ein Willkommensangebot liegt normalerweise bei 30 Tagen. Das bedeutet, dass man in diesem Zeitraum nach der Registrierung seine erste Einzahlung machen muss, um das Willkommenspaket zu bekommen. Danach verfällt die Aktion.

Mindesteinzahlung für den Bonus

Dieser Punkt gilt natürlich nur für einen Einzahlungsbonus, der in der Fachsprache oft auch Match-Bonus genannt wird. Damit das Bonusangebot in Anspruch genommen werden kann, gibt es üblicherweise einen Mindestbetrag, den der Spieler einzahlen muss. In einem seriösen Online Casino liegt dieser zwischen 10 € und 20 €, aber nicht darüber.

Frist für die Erfüllung der Umsatzbedingungen

Das betrifft im Gegensatz zu der im ersten Punkt genannten Frist den Zeitraum ab der Gutschrift des Online Casino Bonus. Jetzt heißt es für den Spieler, die Umsatzbedingungen zu erfüllen. Das hört sich zwar ein wenig nach unangenehmer Verpflichtung an, aber es bedeutet, dass man jetzt zu Spielen beginnt. Eine gute Casinoseite gibt einen hierfür 14 Tage oder 30 Tage Zeit. Eine 24-Stunden-Frist ist schlichtweg unseriös.

Umsatzbedingungen vor der Auszahlung

Normalerweise gibt es eine Zahl wie oft man das erhaltene Bonusgeld einsetzen muss, um es als echtes Geld auszahlen lassen zu können. War für die Inanspruchnahme eines Bonusangebots eine Einzahlung nötig, sollte dieser Wert in der Größenordnung von 20x oder 30x liegen. Einen Bonus ohne Einzahlung muss man meist um die 50x umsetzen.

Sie setzen das Bonusgeld also so oft in Casino Spielen ein. Das ist aber nicht so viel, wie es auf den ersten Blick aussieht. Denn jedes Mal, wenn man eine Spielrunde gewinnt, setzt man das gleiche Geld erneut ein. Wer also 100 € Bonusgeld zwanzigmal einsetzen möchte, muss nicht wirklich 2.000 € investieren. Es können auch dieselben 100 € immer wieder sein.

Die Gewichtung des Umsatzes

Bei der Umsetzung gibt es aber leider meistens ein paar Einschränkungen. Die erste Bonusbedingung, die man sich genau ansehen sollte, ist die Gewichtung. Dabei geht es darum, wie viel der Umsatz in einem bestimmten Spiel für die Erfüllung der Bedingungen zählt. Auf den meisten Casinoseiten gilt nur der Einsatz an Spielautomaten vollständig. Die Tabelle sollte in den Bonusbedingungen angeführt sein, ist aber oft in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verborgen. Typischerweise sieht diese folgendermaßen aus:

Spielautomaten 100 %

Tischspiele 20 %

Bingo, Keno, Virtual Sports 10 %

Live Dealer Spiele 0 %

Gültige Spiele für die Erfüllung des Umsatzes

Zusätzlich schränken viele Seiten auch noch die Spiele ein, wo man die Umsatzbedingungen erfüllen kann. Das ist eine besonders trickreiche Bonusbedingung, weil diese Information sogar ziemlich oft nur in den AGB zu finden ist. Dort gibt es dann eine Elends-lange Liste von Spielautomaten, die vom Bonus ausgeschlossen sind. Diese sollte man auf jeden Fall prüfen, damit man nicht an einem dieser Slots spielt und sich wundert. Denn die Durchspielanforderung bleibt dabei unerfüllt.

Einsatzlimits bei den Spielen

Das ist eine weitere hinterlistige Bonusbedingung, die man meist nur in den AGB finden kann. Denn manchmal gibt es einen erlaubten maximalen Einsatz pro Spielrunde für die Verwendung von Bonusgeld. Wenn das zum Beispiel 0,5 € sind und Sie spielen um 1 € pro Spin, dann zählt das nicht. Dann spielen Sie vielleicht an einem erlaubten Slot und wundern sich, warum die Umsatzanforderungen dennoch nicht erfüllt werden.

Maximales Gewinnlimit für den Online Casino Bonus

Das ist die letzte von den üblichen Einschränkungen, wenn es um Bonusgelder oder Freispiele geht. Denn manchmal wird auch eine Obergrenze vom Casino-Betreiber für die Gewinne aus dem Online Casino Bonus festgelegt. Am häufigsten gibt es das für einen Bonus ohne Einzahlung. Üblicherweise liegt dieses Limit dabei in einer Höhe von 50 € bis 500 €.

Holen Sie sich jetzt den besten Online Casino Bonus

Jetzt sind Sie zum Experten für Bonusbedingungen geworden. Neben den oben genannten Punkten gibt es kaum noch etwas Wichtiges zu beachten. Daher sollten Sie vor der Inanspruchnahme des nächsten Bonusangebots all das genau prüfen. Verwenden Sie diese Liste einfach im wieder als Nachschlagewerk. Sollten Sie ein paar gute Online Casino Bonus Angebote zum Üben brauchen, sehe Sie sich die hervorragenden Listen auf CasinoNow an. Dort werden Sie bestimmt fündig, wenn es um ein Angebot geht, dass wirklich bares Geld bedeutet.