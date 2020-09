Wie sehen die Fall Guys von innen aus?

Fall Guys gehört neben Among Us zu den großen Indie-Hits, dessen Erfolg keiner dieses Jahr vorhersehen konnte. Nun gab Mediatonic einen tieferen Einblick in das Innenleben der sogenannten Fall Guys. Was einem der Entwickler hier jedoch präsentiert, mit dem hat keiner gerechnet. Wir würden sogar behaupten, dass sich diese Bilder gut in einem Horror-Film machen könnten.

Ein Tweet von Fall Guys präsentiert uns das Innenleben eines Fall Guys. Man sieht ein Skelett, welches einem Vogel sehr ähnlich sieht. Hierbei ist noch nichts verstören. Dann wird einem jedoch klar, dass ein Fall Guy so groß wie ein Mensch mit einer Höhe von 183 cm ist. Außerdem stehen die Augen etwas gruselig nach vorne ab. Ob ihr das Bild jetzt wirklich gruselig findet bleibt euch überlassen.

Hier der Tweet mit dem Artwork:

Official Fall Guys Artwork by Senior Concept Artist: https://t.co/OgiS6WXzno pic.twitter.com/eCLJu1DBpP

• Human shown for scale • Fall Guys are 183cm (6ft) • This Fall Guy is happy, look into his eyes • We can't take it back

This is official lore now

Well, you asked for it…

Sollte euch das Bild auf irgendeine Art verstören, dann habt keine Angst. Erst einen Tag zuvor bekamen wir ein eher niedlicheres Bild der Fall Guys, welches euch voll eher zusagt.

The size of a Fall Guy is also being debated: pic.twitter.com/R354uY3oqY

Besonders erwähnenswert ist aber, dass das gruselige Bild zu den beliebtesten Tweets des Entwicklerstudios gehört:

This is now our 2nd most popular tweet of all time

It's been seen by 15+ million people in just 15 hours https://t.co/A0CndRYB7l

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 24, 2020