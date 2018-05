Wie laufen Fußballwetten ab?

König Fußball in der Welt der Sportwetten

Fußball legt einen wahren Siegeszug um die Welt ein. Nicht nur in Deutschland steigen die Zuschauerzahlen rapide an und jedes Wochenende ziehen wahre Menschenmassen in die Stadien. Auch dem Public Viewing, der öffentlichen Liveübertragung von Sportereignissen auf Videowänden, kommt mittlerweile gerade bei fußballerischen Großereignissen, wie der Europameisterschaft oder der Weltmeisterschaft, eine herausragende Bedeutung zu. Da verwundert es nicht, dass König Fußball auch bei den Sportwetten einen wichtigen Platz einnimmt. Besagte Großereignisse bringen den Buchmachern in Wettbüros, ebenso wie den Internet Wettanbietern, enorme Umsatzzuwächse und jede Menge neuer Kunden. Dieser Boom macht natürlich auch vor Spanien nicht halt und so hat sich das Team von comparadorapuestas.net die Wettseite des Fußballsprachrohrs Nummer 1, Marca, näher angesehen. Neben den Wetten auf Pferderennen zählen Wetten auf Fußball wahrscheinlich zu den beliebtesten und bekanntesten Wettformen. Doch während man bei Pferderennen auf den Sieger des Rennens setzt, eventuell einen Einsatz auf die ersten zwei oder drei Platzierten riskiert, kann man beim Fußball nicht nur auf den Ausgang des Spiels wetten. Hier bieten sich jede Menge weitere Wettmöglichkeiten an.

Was ist eine Wette?

Doch bevor wir in die Tiefen des Fußballwettens vordringen, zuerst einige Grundsatzdinge.

Eine Wette ist nichts anderes als ein Geldeinsatz auf einen bestimmten Ausgang eines bestimmten Ereignisses. Man trifft mit seiner Wette eine Vorhersage, wie das Spiel, Rennen oder Turnier ausgehen könnte. Und weil man sich einigermaßen sicher ist, setzt man Geld darauf. Geld, welches – sollte man gewinnen – mit der Quote multipliziert wird und so für den Gewinn sorgt. Verliert man, ist der Einsatz allerdings weg

Was ist eine Quote?

Eine Quote drückt die Wahrscheinlichkeit aus, mit der ein bestimmtes Ergebnis eintritt. Der Buchmacher legt die Quote für ein Ereignis fest. Setzen wir eine Wette auf dieses Ereignis und es tritt ein, erhalten wir unseren Einsatz multipliziert mit der Quote als Gewinn ausbezahlt.

Was ist ein Buchmacher?

Ein Buchmacher oder Sportwetten Anbieter ist ein Unternehmen, das Quoten für den Ausgang von sportlichen Ereignissen anbietet, Wetten entgegennimmt, diese verwaltet und abrechnet.

Wie wettet man auf Fußball?

Bei einem traditionellen Fußballspiel treten zwei Mannschaften mit jeweils 11 Spielern gegeneinander an, mit dem Ziel, den Ball so oft wie nur möglich in das gegnerische Tor zu befördern. Soweit zur Theorie. In der Praxis erwarten einen im Laufe der mindestens 90-minütigen Spielzeit kleinere und größere Höhepunkte, Katastrophen, Haare raufen und eine emotionale Achterbahn – vor allem dann, wenn das eigene Lieblingsteam nach einer Schiedsrichterfehlentscheidung im Rückstand ist. Fußball ist Emotion pur und es passiert jede Menge in diesen eineinhalb Stunden. Und gerade deshalb, weil sich auf dem heiligen Rasen jede Menge tut, bietet sich eine beinahe ebenso große Menge an Wettmöglichkeiten. Die klassische 1 – X – 2 Wette, also das Setzen auf den Sieg der Heim- oder Auswärtsmannschaft oder einem Unentschieden, ist nur eine von über hundert Möglichkeiten, auf die man bei einem Fußballspiel wetten kann. Wem das nicht risikofreudig genug ist, der kann sein Glück mit einer Wette auf das genaue Ergebnis fordern. Dabei muss der Endstand des Spiels vorausgesagt werden.

Dies geht mit einem höheren Risiko einher, schon alleine begründet durch die Tatsache, dass mit einem 1:0 oder 2:0 oder 2:1 und so weiter jeweils für die Heim- und Auswärtsmannschaft eine größere Anzahl an Spielausgängen möglich sind, ganz zu schweigen von den möglichen Unentschieden Resultaten. Ebenfalls interessant sind Handicap Wetten. Mit einem Handicap versucht der Buchmacher hohe Qualitätsunterschiede zwischen den beiden Teams auszugleichen, um interessantere – sprich höhere Quoten – für den Favoriten bieten zu können. Bei einem Handicap erhält die vermeintlich schwächere Mannschaft eine bestimmte Anzahl an Toren als Vorgabe. Die stärkere Mannschaft, der Favorit, muss einschließlich dieser fiktiven Tore gewinnen, um im Handicap gewonnen zu haben. Daneben gibt es noch jede Menge Wetten zu Ecken, Einwürfen und Karten und dies meist für das gesamte Spiel, wie auch für die erste und zweite Halbzeit. Sehr beliebt sind Über/Unter Wetten. Bei dieser Art von Wetten wird nicht darauf gewettet, welche Mannschaft wie gewinnt, sondern darauf, dass eine bestimmte Anzahl von Toren, Ecken, Karten etc. über oder unterschritten wird.

Das heißt, es kommt hier weniger auf die Leistung des einzelnen Teams an, sondern mehr darauf, was beide Mannschaften gemeinsam liefern. Ebenfalls sehr beliebt, wenn gleich um einiges riskanter, sind Wetten auf Torschützen. Bei diesen Wetten setzt man darauf, dass ein bestimmter Spieler ein Tor erzielt, oder auch zwei, vielleicht sogar drei. Dies steigert die Quote in unglaubliche Höhen, was auf der Tatsache beruht, dass auch das Eintreten des Ereignisses eher unwahrscheinlich ist. Daneben bieten viele Buchmacher noch eine Auswahl an Spezialwetten an, wie beispielsweise Sieg der Heimmannschaft, der erste Torschütze und die Minute in der das Tor fällt. Hier werden Quoten geboten, die jedes Sportwetten-Herz höherschlagen lassen. Doch das Risiko dieser Wetten ist sehr hoch und der Einsatz ist öfters verloren als gewonnen.

Wie gewinnt man mit Fußball Wetten?

Das ist die berühmte 1-Million-Frage! Eines gleich vorweg und ohne falsche Hoffnungen zu schüren: Die 100 % sichere Strategie gibt es beim Wetten nicht, denn es hat einen Grund, warum Sportwetten zum Glücksspiel gezählt werden. Fortuna hat immer ein Wörtchen mitzureden. Doch auch dann, wenn es diese absolut sichere Strategie nicht gibt, so gibt es doch einige Tipps, mit denen die Erfolgsaussichten der Wetten erhöht werden können. Allen voran ist hier die Information gemeint. Nichts geht über Info. Je mehr man weiß, über das Team, die Gegner, die Aufstellung, die Verletzten, die Gesperrten und die Leistungen der letzten Zeit, umso höher ist die Chance, dass die Wette aufgeht. Weiterer wichtiger Tipp: Nicht von den eigenen Gefühlen leiten lassen. Diese sind beim Wetten nur selten ein guter Ratgeber. Wichtig ist es auch, auf die Quote zu achten. Sportwetten Anbieter sind Wirtschaftsunternehmen. Wenn eine hohe Quote angeboten wird, so hat dies einen Grund und dieser Grund ist meist nicht, dass der Bookie einen guten Tag hat und Geschenke verteilt. Wichtig ist es auch, sich nicht von den vielen abenteuerlichen Wettmöglichkeiten verleiten lassen. Erfahrungsgemäß haben diese meist ein höheres Risiko als die herkömmlichen Wetten und führen somit leichter zu Verlusten als zu Gewinnen. Wenn schon riskant wetten, dann nur mit kleinen, leicht verschmerzbaren Einsätzen. Mit diesen Tipps steht dem Wettvergnügen nichts mehr im Wege