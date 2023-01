Für Vermieter stellt es ein wahres Horrorszenario dar: Es häufen sich die Beschwerden der Mieter über eine üble Geruchsbelästigung aus einer der Wohnungen im Haus. Wird sich Zutritt zu dieser verschafft, eröffnet sich ein Bild des Grauens. Leidet ein Mieter unter dem sogenannten Messi-Syndrom, kann die vermietete Wohnung dadurch maßgeblich Schaden nehmen. Doch welche Handlungsoptionen stehen Vermietern in einem solchen Fall eigentlich zur Verfügung und welche Aufgaben fallen im Rahmen der Reinigung der Wohnung an? Der folgende Artikel liefert die Antworten.

Messi-Mieter: Diese Handlungsoptionen bestehen für Vermieter

Vermieter sollten im ersten Schritt eine Frist für ihren Messi-Mieter setzen, innerhalb derer er die Wohnung wieder in einen angemessenen Zustand versetzen muss. Wird diese Frist versäumt, ergibt sich für den Mieter eine Schadensersatzpflicht gegenüber seinem Vermieter – die Entsorgungskosten muss er aus eigenen finanziellen Mitteln zahlen. nDaneben besteht für Vermieter jedoch auch die Möglichkeit, das Ordnungsamt zu involvieren, um weitreichende Eigentumsschäden zu vermeiden. Dieses wird sich dann mit dem Mieter in Verbindung setzen.

Vermieter sind in der Situation in der Regel auf professionelle Hilfe angewiesen – die Reinigung der Messie-Wohnung geht schließlich mit einem nicht zu unterschätzenden Aufwand einher. Somit sollten sie beispielsweise die Standorte des Messie-Hilfe-Teams prüfen und Unterstützung durch eine nahe gelegene Stelle anfordern. Doch worauf kommt es dann bei der Reinigung der Messie-Wohnung an?

Die Reinigung einer Messi-Wohnung – Diese Aufgaben fallen an

Die umfassende Reinigung einer Messi-Wohnung stellt in den meisten Fällen eine überaus komplexe Aufgabe dar, die sich keinesfalls in wenigen Stunden bewältigen lässt.Nötig wird unter anderem die korrekte Entsorgung des gesammelten Mülls, die Suche nach wichtigen Dokumenten des Mieters, eine umfassende Reinigung inklusive Ozonbehandlung gegen den üblen Geruch sowie eventuell auch eine professionelle Desinfektion. Wurde auch der grundlegenden Substanz der Wohnung durch den Messi-Mieter Schaden zugefügt, lässt sich auch auf Sanierungs- beziehungsweise Renovierungsmaßnahmen kaum verzichten. In vielen Fällen sind außerdem eine Schimmelbeseitigung und eine Schädlingsbekämpfung nötig. In der Regel fällt der Müll, der sich in der Messi-Wohnung im Laufe der Zeit angehäuft hat, nicht unter die Kategorie der normalen Wertstoffe. Es handelt sich bei diesem oft um den sogenannten kostenpflichtigen Hausmüll.

Unterstützung durch professionellen Dienstleister in Anspruch nehmen

Zeichnet sich die Wohnung durch festsitzende, unangenehme Gerüche aus, ist es sinnvoll, ein Ozongerät oder ein Bionizer für deren Beseitigung einzusetzen. Ein solches Gerät besitzt der Vermieter in der Regel jedoch nicht selbst. Effektiv zeigt sich gegen die Geruchsbelästigung häufig auch eine grundlegende Sanierung der Küche und des Badezimmers. Auch diese Aufgabe kann kaum in Eigenregie ausgeführt werden.

Da es sich bei einer Messi-Wohnung um ein Phänomen handelt, welches Vermieter in der Regel so nicht ohne externe Hilfe beseitigen können, sollte nicht auf die Unterstützung eines professionellen Dienstleisters verzichtet werden. Ein spezialisiertes Unternehmen wird die betreffenden Räumlichkeiten im ersten Schritt persönlich in Augenschein nehmen, um den jeweiligen Arbeitsaufwand realistisch einzuschätzen. So kann der Dienstleister ein individuelles Angebot für die umfassende Reinigung der Messi-Wohnung unterbreiten.

Dem Dienstleister kann außerdem im Vorfeld der Arbeiten mitgeteilt werden, welche Einrichtungsgegenstände der Wohnung nicht entsorgt werden sollen. Mit den Angehörigen des Mieters kann dann gemeinsam entschieden werden, wie mit diesen umgegangen wird.