Wie kann man CSGO-, TF2- und Dota 2-Skins in echtes Geld verwandeln?

Eine der wichtigsten Fähigkeiten, über die jeder Händler verfügen sollte, ist die Fähigkeit, den Wert seines Vermögens richtig einzuschätzen. Das gilt natürlich auch für alle, die mit Skins handeln. In diesem Artikel werden wir einige Dinge besprechen, die mit den Preisen von Skins zu tun haben, wie die Marktdynamik funktioniert und einige weitere hilfreiche Dinge, die Ihnen helfen können, Skins gegen Bargeld zu verkaufen.

Es ist nicht mehr nötig, im Internet nach einer vertrauenswürdigen Webseite zu suchen und ewig auf jemanden warten zu müssen, der Dota 2-Artikel kauft. Eine einfach zu bedienende Handelsplattform ist bei Skinwallet, um schnelles Geld für dein Arsenal an Dota 2-Skins anzubieten. Der gesamte Prozess ist dank einer bequemen Benutzeroberfläche und einer bemerkenswert einfachen Navigation mit nur wenigen Klicks möglich.

Die wohl größte Auswirkung auf den Preis der Skins hat auch deren Seltenheit. Hier gilt das allgemeine Gesetz – je seltener es ist, desto teurer wird sie sein. Schließlich stammen die meisten Felle aus Beutevorräten, deren Freigabe Geld kostet. Die kurze Antwort ist, dass der Wert deiner Skins mit dem Preis übereinstimmt, den du für sie bekommen kannst. Besser ausgedrückt: Es hängt davon ab, wie schnell und in welcher Form du das Geld aus deinen Skins benötigst.

Hier sind ganz einfache Schritte, um Dota 2-Artikel zu verkaufen:

Melde dich mit deinem Steam-Konto an

Trage deine Handels-URL ein

Wähle die Skins aus, die du verkaufen möchtest. Die Preise der Dota 2-Artikel werden automatisch erstellt.

Wähle die am besten geeignete Zahlungsmethode aus und schon kann es losgehen. Verfügbare Zahlungsmethoden sind PayPal, QIWI, MasterCard, Visa, Webmoney und mehr (Landesabhängig).

Das Geld wird innerhalb weniger Minuten nach der Transaktion ohne zusätzliche Gebühren oder Kommissionen auf das Konto des Kunden überwiesen. Bitte beachte, dass die Dauer der Transaktion je nach Zahlungsmethode variiert. Ein weiterer Vorteil für die Spieler ist die Tatsache, dass Skinwallet jede Woche kostenlose Dota 2-Artikel über sein Giveaway anbietet.

Das Support-Team steht rund um die Uhr in einem Live-Chat-Fenster zur Verfügung, solltest du auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen. Das Internet ist mit einer Vielzahl von Dienstleistungen überschwemmt, die dir den Handel mit Dota-Artikeln anbieten, aber was unterscheidet Skinwallet von den anderen?

Vorteile bei der Nutzung von Skinwallet

Counter-Strike: Global Offensive Skins zu verkaufen ist viel einfacher, als die meisten Leute denken. Die CS:GO-Skins befinden sich in deinem Steam-Inventar, wo du auch die Gegenstände findest, die du für die auf der Steam-Plattform gehosteten Spiele besitzt.

Die meisten Leute werden ihre Gegenstände auf dem Steam-Marktplatz verkaufen, einem in die Steam-Plattform integrierten System, das es den Spielern ermöglicht, ihre CS:GO-Skins mit dem Geld, das sie auf Steam haben, zu kaufen und zu verkaufen. Das Problem tritt auf, wenn Sie diese Gelder für etwas anderes als Videospiele und Skins verwenden möchten. Steam erlaubt es Ihnen nicht, das Geld auf dein Bankkonto zu überweisen, daher bleibt es auf der Plattform stecken.

Der Grund, warum Skinwallet die beste Option für den Verkauf von Skins ist, liegt darin, dass sie Sofort-Zahlungslösungen für ideale Checkout-Plattformen wie PayPal, Bitcoin, Skrill, Banküberweisungen und eine Vielzahl anderer Zahlungslösungen anbieten.

Hier sind die Vorteile im Überblick:

Sofortzahlungen (durchschnittliche Bearbeitungszeit = 9 Sekunden)

100% sicher, sodass dein Bestand während des Handelsprozesses mit diesem Service sicher ist

Unglaublich einfach zu bedienen, was diesen Service zu einem der bequemsten auf dem Markt macht

Das höchste Serviceniveau hat für das Unternehmen oberste Priorität. Deshalb gibt es auf der Webseite ein Trustpilot-Widget, das die Gesamtbewertung und das aktuelle Feedback der Nutzer anzeigt. Nach dem Dota 2 Skin-Verkauf ermuntert dich das Widget, deinen Kommentar zu hinterlassen. Hat alles deinen Erwartungen entsprochen? Wurde dein Geld pünktlich überwiesen?

Zusammenfassung

SkinWallet hat ein ansprechendes und benutzerfreundliches Design für selbst Durchschnittsmenschen, die keinen technischen Hintergrund haben. Das Layout der Webseite ist unkompliziert. Außerdem sind die Links, Titel und Texte ziemlich leicht zu finden. Sie sind nicht überladen, was für Leute, die damit noch nicht vertraut sind, hervorragend sein kann. Die Seite lädt ziemlich schnell, da es nur ein Minimum an Grafiken gibt, alles in allem eine großartige Plattform.

Es spielt keine Rolle, ob man sich für neue Skins entscheidet, darum spielt oder sie auf dem Markt kauft. Die Frage bleibt die gleiche: Wie verwandelt man gute Skins in CSGO zu echtem Geld? Wir hoffen, dass wir diese Frage vollständig beantwortet haben.