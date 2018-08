Wie ein Ninja: Die besten Ninja-Games für Android

Sie kämpfen schnell, präzise und unentdeckt: Das Mysterium, das Ninjas umgibt, beruht auch darauf, dass niemand ihre Angriffe kommen sieht – zumindest, wenn es sich um einen guten Ninja handelt. Genau dieses agieren im Hintergrund bis zum blitzschnellen Zuschlagen verführen viele dazu, sich selbst wie ein Ninja fühlen zu wollen. Und wo ginge das besser als in einem eigens dafür konzipierten Handy-Spiel? Für Android gibt es jede Menge Formate, in denen man sich als kleiner Ninja durch die unterschiedlichsten Szenarien kämpft. Dieser Artikel stellt die Crème de la Crème vor.

Ninja Arashi: Splatter auf dem Smartphone

Natürlich muss es nicht in allen Ninja-Games so blutrünstig zugehen wie bei Ninja Arashi. Wer aber auch auf realistischere Ego-Shooter steht und mit ein bisschen Gewalt kein Problem hat, der wird definitiv Gefallen an diesem Ninjaspiel finden. Und nicht nur hartgesotten muss man für dieses Spiel sein: In die höheren Levels gelangt man nur mit einer soliden Strategie und Aufmerksamkeit für das Geschehen. Der Ninja kommt hier nämlich nicht nur durch sauber ausgeführte Zweikämpfe weiter – sondern auch durch das Stellen von Fallen, die seinen Gegnern das Handwerk legen.

Ninja Fight: Pfiffiges Spiel mit Anime-Optik

Fans der japanischen Zeichentrickfilme kommen bei diesem Spiel voll auf ihre Kosten, denn es spart nicht an klassischer Anime-Optik. So sehen die Figuren einerseits zum Fürchten, aber gleichzeitig auch irgendwie goldig aus. Seine Figur wählt man dabei nach ihren Stärken und Schwächen aus und kann damit jedes Spiel in eine neue Haut schlüpfen – wie es einem eben beliebt. Wem selbst dieses actiongeladene Game noch zu lahm ist, kann mit Ninja Casino Spielen sein Glück versuchen – denn hier wird einem der zusätzliche Nervenkitzel geboten, seinen Einsatz zu verlieren oder mit einem stattlichen Gewinn nach Hause zu gehen.

Ninja War Hero: Realistische Grafiken UND 3D!

Bei diesem Spiel haben sich die Designer wirklich etwas einfallen lassen. Anstatt in einer stilisierten Jump’n’Run-Welt findet man sich hier in einem Japan des Altertums wieder, in dem die Ninjas historisch tatsächlich kämpften. Ebenso realistisch sind die Figuren selbst auch gezeichnet, was dem Spieler erlaubt, nahtlos ins Geschehen einzusteigen. Dank der 3D-Technologie, die an einigen Stellen des Spiels zum Einsatz kommt, wird diese Verschmelzung mit der virtuellen Welt noch stärker begünstigt. Dieses Spiel ist allen zu empfehlen, die sich gerne mit der Geschichte der Ninjas auseinandersetzen und auf Nahkämpfe in altertümlichen Burgen stehen.

Ninja Revenge: Rachefeldzug aus Liebe

Auch Ninjas haben ein Herz, und wehe dem, der es bricht! Denn in Ninja Revenge macht ein Ninja denjenigen, die den Tod seiner Frau zu verantworten haben, den Garaus. Hier fliegen die Degen nur so und auch an blutrünstigen Details wird nicht gespart. Demnach ist dieses Spiel nichts für sanfte Gemüter – wohl aber etwas für alle, die auf schnelle Games mit netter Backstory stehen. Die Grafiken im Cartoonstil sind das Tüpfelchen auf dem „i“ dieser Gaming-Experience.

Fazit: Ninja-Spiele liegen voll im Trend und sind in jeder Menge abwechslungsreicher Varianten verfügbar. Da die meisten kostenlos und für Android verfügbar sind, hindert einen nichts daran, sofort loszulegen!

Bild:pixabay