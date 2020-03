Wetten im E-Sport-Bereich

Die Wettbranche ist nicht erst seit dem Internet stetigen Veränderungen unterworfen. Dennoch hat gerade das Internet dafür gesorgt, dass das Wettangebot größer und vielschichtiger geworden ist. Längst lässt sich nicht mehr nur auf „echte“ Sportarten in Ligen aus allen Ländern wetten, besonders im Bereich E-Sports kann die Branche große Zuwächse verzeichnen.

Vom Nischendasein zum Massenphänomen

E-Sport galt lange Zeit als etwas für Nerds. Mittlerweile wird die Sparte jedoch längst nicht mehr belächelt, der virtuelle Wettkampf zwischen Menschen vor dem Bildschirm hat sich längst international etabliert. Stars der Szene werden gleichermaßen verehrt wie Popstars oder berühmte Fußballspieler. Auch die Entlohnung der besten E-Sportler muss sich nicht hinter den Gehältern von internationalen Sportstars verstecken. Während E-Sport insbesondere im asiatischen Raum zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt hat, steigt die Begeisterung für den elektronischen Sport auch zunehmend mehr auch im Rest der Welt. Vor allem der europäische und nordamerikanische Markt hat sich E-Sport längst geöffnet. In Deutschland steigt die Zahl der E-Sport-Fans kontinuierlich, Übertragungen von großen Turnieren, etwa Weltmeisterschaften, werden von Hunderttausenden im Netz verfolgt. Auch im TV ist es keine Seltenheit mehr, das dem Phänomen E-Sport Sendezeit eingeräumt wird. Mittlerweile haben sogar Bundesliga-Teams wie der FC. Bayern München oder Schalke 04 haben die Zeichen der Zeit erkannt und treten mit eigenen E-Sport-Teams bei Turnieren an.

Großes Potenzial

Der Hype um E-Sport hat selbstverständlich zahlreiche Auswirkungen. Nicht zuletzt konnte die Branche in den vergangenen Jahren so stark wachsen, da zunehmend mehr große Sponsoren, beispielsweise Mercedes, in die Branche investieren. Auch die Wettbranche hat sich dem Trend angepasst und bietet Wetten auf immer mehr E-Sport-Austragungen an. E-Sport-Wetten haben großes Potenzial. Noch gelten Fußballwetten als die unangefochtene Nummer 1 in der Wettbranche, laut einigen Experten könnte E-Sport dem Fußball in dieser Hinsicht jedoch bald den Rang ablaufen.

Welche Games spielen im Bereich E-Sport-Wetten eine große Rolle?

So wie es auch im „echten“ Sport besonders beliebte Sportarten gibt allen voran Fußball und Basketball, gibt es auch eindeutige Favoriten im Bereich der E-Sport-Wetten. Zu den beliebtesten Games zählen unter anderem:

– Counter Strike

– League of Legends

– Dota 2

– StarCraft

– Hearthstone

– Overwatch

– Rocket League

Zudem sind auch Titel wie FIFA oder Fortnite im Programm vieler Wettanbieter. Eine gewisse Sonderstellung nimmt jedoch Counter Strike ein. Seit mehr als 20 Jahren zählt der Titel nicht nur als eines der populärsten Games aller Zeiten, auch der Erfolg von E-Sport in Europa ist zu großen Teilen Counter Strike zu verdanken. Unter folgendem Link kann man sich weiterführend zum Thema Counter Strike Wetten informieren.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Bereich E-Sport-Wetten zukünftig entwickeln wird. Fest steht, dass der Markt unglaubliches Potenzial bietet und nicht nur aus Sicht der Wettanbieter oder Werbetreibenden sehr interessant ist. Auch Tipper können sich gegenüber dem Wetten auf andere Sportarten durchaus Vorteile verschaffen, da hier oft sehr hohe Quoten angeboten werden. Da es auf dem Gebiet noch weitaus weniger Experten gibt als bzum Exempel im Fußball, ergeben sich gerade für E-Sport-Fans große Chancen im Bereich E-Sport-Wetten.