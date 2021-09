Werewolf: The Apocalypse Earthblood – Wir hauen zwei PS5 Versionen raus

Zusammen mit unseren Partner NACON hauen wir ein spontanes Gewinnspiel für euch raus. Mit etwas Glück gewinnt ihr eine von zwei Playstation 5 Versionen von Werewolf: The Apocalypse: Earthblood . Und so macht ihr mit:

Schaut einfach in unseren neuen Discord-Channel vorbei. Dort habt ihr die Möglichkeit mit uns zu quatschen oder andere Dinge mit uns zu tun. Alle Discord-Mitglieder landen im Lostopf und am Ende entscheidet die Losfee wer der Gewinner oder die Gewinnerin ist. Allerdings würden wir uns freuen wenn ihr auch nach dem Gewinnspiel auf dem Discord Channel bleibt – kurz gesagt: Gewinnspiel-Touristen ohne Interesse an Games-Mag selbst sollten besser woanders mitmachen. Das Gewinnspiel läuft bis zum Donnerstag, den 30.September 2021 um 23:59 Uhr.

Einfach auf das Bild unten klicken und ihr landet direkt auf unseren Discord-Channel – wir freuen uns auf euch. Teilnahmebedingungen:

