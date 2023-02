Wer kennt es nicht. Es gibt die neuste Technik und man will immer als Erstes mit an Bord sein. Man muss seinen Kollegen erzählen, dass man das neueste Gerät natürlich schon hat und eh immer auf den neusten Stand der Technik ist. Doch seien wir mal ehrlich: Ist das eigentlich der richtige Weg? Sollte man nicht lieber Geduld haben und erst dann zuschlagen wenn es billiger geworden bzw. auch erst dann wenn das Produkt auch wirklich sinnvoll benutzt wird? Da gibt es mehrere Beispiele – zumindest bei mir ist das so. Im aktuellen Fall geht es da um die PSVR2. Aktuell (wie wir schon im vorigen Artikel erklärt haben) ist sie für uns einfach mit 600 Euro viel zu teuer.

Schon beim Vorgänger war der Hype am Anfang riesig um dann doch irgendwie in Enttäuschung überzugehen. Wichtig bevor jemand aufschreit: Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich fand die Playstation VR Brille damals mega und wollte und musste sie unbedingt haben. Und sie hat mich auch abgeholt – geile VR Momente mit Resident Evil oder eine Mega Tech Demo zu The Last Guardian haben mich begeistert. Doch dann ging es los: Ich hatte nach längeren Spielen unglaubliche Probleme mit Motion Sickness (Übelkeit) und konnte ein Spiel nicht wirklich länger als 15 Minuten spielen. Dieses Problem soll es bei der PSVR2 übrigens auch wieder geben und kann durch Reise Kaugummis (kein Witz) behoben werden. Dann ging es um den Spielenachschub: Es gab immer wieder VR Games, aber ein wirklicher Blockbuster mit WOW Effekt war für mich nicht dabei. Ich weiss nicht ob die PSVR2 nicht das gleiche Schicksal erleiden wird.

Und so landete die PSVR notgedrungen im Regal und staubte vor sich hin. Und das war nicht das einzige Stück Technik was dieses Schicksal erleiden musste. Kennt ihr noch die kleine Steam Link Box? Die man am Fernseher anstecken und seine PC-Spiele am Fernseher spielen konnte? Geiles Stück Technik – für mich damals – für ein paar Tage. Dann wurde es in die Schublade gesteckt und kam nie wieder raus. Ich muss aber auch sagen das es da nicht ganz so schwerwiegend ins Geld ging weil ich das Ding damals für günstige 10 Euro bekommen habe. Und bevor Missverständnisse aufkommen: Ich meine nicht das SteamDeck ;). Erschienen ist Steam Link am 10. November 2015.

Kommen wir zurück zu Sony. Die haben noch ein Stück Technik in meinen Augen richtig vergurkt. Playstation TV – einige werden sicher gar nicht wissen was das war. Auch das war ein, für seine Zeit, absolutes Highlight für Playstation Fans und musste jeder haben – ich natürlich auch. Gebraucht habe ich es glaube ich zweimal. Und diesmal war es nicht so billig wie die Steam Box. Die 100 Euro die ich bezahlt habe, hätte ich lieber in einen Wellness-Urlaub mit meiner Frau investieren sollen. Und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Für mich das größte technische Missverständnis war die WiiU. Was war ich da damals gehypt und habe mich gefreut auf den Nachfolger der Wii. Ein schwarzes klobiges Handheld, was irgendwie nie wirklich an die Erfolge des Vorgängers anknüpfen konnte. Schon beim ersten Spielen mit dem „Ding“ wusste ich: Wir beide werden keine dicken Freunde. Ich frag mich immer noch was sich Nintendo bei dieser Konsole gedacht hat?

Natürlich sind das meine persönlichen Meinungen zu diesen Geräten und jeder empfindet das anders. Was waren denn eure Highlights in Sachen Staubfänger? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.