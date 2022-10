Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie bleiben CS:GO-Wettbewerbe so spannend wie eh und je. In einer überraschenden Wendung der Ereignisse zeigte Team Heroic bei der ESL One Cologne 2020 eine beeindruckende Leistung und besiegte den langjährigen Champion Team Vitality mit 3:0. CS:GO hat es auch geschafft, zum ersten Mal in der Geschichte eine Million Spieler gleichzeitig zu erreichen. Unbeeindruckt von der aktuellen globalen Unsicherheit hat das Spiel immer wieder die Grenzen überschritten und wird nur noch stärker als je zuvor.

Es wird erwartet, dass neue Spieler dieses Jahr nach Spielen suchen werden, und CS:GO ist definitiv eines der ersten auf der Liste. Für diejenigen, die mit CS:GO vielleicht nicht vertraut sind, es ist ein Online-Multiplayer-Ego-Shooter mit einer riesigen Fangemeinde und einer lebendigen globalen E-Sport-Szene. Interessanter ist, dass die Spieler nicht nur vom actiongeladenen Gameplay des Shooters angezogen werden, sondern auch von dem Angebot von über hundert verschiedenen virtuellen Gegenständen, die als CS:GO-Skins bekannt sind. Diese virtuellen Gegenstände dienen nur kosmetischen Zwecken, aber ihr Design und ihr realer Wert haben CS:GO zu einem der profitabelsten Spiele der jüngeren Geschichte gemacht.

Sie können Ihre Waffen mit diesen Skins anpassen oder sie für Investitionen sammeln. Wie auch immer, es gibt viele Gründe, warum Sie sich diese Waffen-Skins zulegen sollten, wenn Sie das Spiel spielen. Da CS:GO-Skins echtes Geld kosten und auf Marktplätzen von Drittanbietern wie SkinCashier verkauft werden können, sind nicht alle Skins gleich. Einige von ihnen sind so teuer, dass der Kauf eines von ihnen bis zu 100.000 US-Dollar kosten kann. Der bisher teuerste CS:GO-Skin ist beispielsweise der Contraband StatTrak M4A4 Howl. Eine fabrikneue Version dieses Waffen-Skins wurde Anfang dieses Jahres für 100.000 US-Dollar an einen chinesischen CS:GO-Skin-Sammler verkauft.

Daher ist der Kauf von CS:GO-Skins für einige Spieler möglicherweise nicht verfügbar. Aus diesem Grund ziehen es einige Spieler vor, für Kofferschlüssel zu bezahlen, um Koffer freizuschalten, mit denen sie Waffen-Skins erhalten können. Wenn Sie Glück haben, können Sie sogar wertvolle Waffen-Skins erhalten, indem Sie Kisten öffnen, mit denen Sie Ihre Waffen ausstatten können, um anzugeben, oder diese CSGO-Skins bei SkinCashier für einen anständigen Gewinn verkaufen. In diesem Review erfährst du mehr über die Top 3 CS GO Kisten lohnen sich am meisten 2022.

Was sind die besten CSGO-Fälle zum Öffnen?

Im Folgenden teilen wir mit Ihnen drei der besten CSGO-Fälle, die sich Spieler in diesem Jahr angesehen haben, da die Nachfrage nach individuellen Waffen-Skins in der CSGO-Community wächst, da jeder Fall unterschiedliche demografische Merkmale anspricht. Fall Nr. 2 ist in diesem Fall derselbe in Bezug auf die verfügbaren Waffenabziehbilder.

Horizon-Fall

Die Horizon-Hülle enthält unverzichtbare Aufkleber für alle, die Neonfarben mögen. Mit dem Neon Rider AK-47-Skin fühlen Sie sich wie ein Bösewicht in einem Science-Fiction-Film der 80er, während andere Abziehbilder das Gesamtthema mit etwas dunkleren Farben darstellen.

Dieser Fall hat einige der herausragendsten Aufkleber und bietet eine gute Chance, einen guten Skin freizuschalten. Sie sind alle gut gestaltet und bilden einen guten Kontrast zu den dunkleren Abziehbildern, die in anderen Fällen vorhanden sind.

Es gibt 17 CSGO-Waffen-Skins, die im Horizon-Fall zu finden sind:

August | Gelber Windschatten

Doppelte Berettas | Fetzen

Glock-18 | Kriegsfalke

MP9 | Kapillar

P90 | Traktion

R8-Revolver | Überlebenskünstler

Tec-9 | Snek-9

CZ75-Auto | Öko

G3SG1 | Hohe See

Nova | Spielzeugsoldat

AWP | PFOTE

MP7 | Powercore

M4A1-S | Albtraum

Abgesägte | Verschlinger

AK-47 | Neonreiter

Wüstenadler | Alarmstufe Rot

Äußerst seltener Sonderposten, wie Darmmesser | Einsatzgehärtet

Handschuhfach

Die meisten Fälle enthalten ein besonders seltenes Angebot, das zufällig eine Messerhaut ist. Das Glove Case bietet jedoch eine Handschuhhaut anstelle eines Messers. Abgesehen von einer kleinen Chance, die Handschuhe zu bekommen, enthält der Koffer auch Waffenaufkleber mit tropischem Thema für einige der beliebtesten Waffen im Spiel.

Es gibt 18 CSGO-Waffen-Skins, die im Handschuhkoffer zu finden sind:

CZ75-Auto | Polymer

Glock-18 | Schmiedearbeiten

MP7 | Zirrus Galil

AR | Schwarzer Sand

MP9 | Sandwaage

MAG-7 | Sonar

P2000 | Rasen

Doppelte Berettas | Königliche Gemahlinnen

G3SG1 | Stachel

M4A1-S | Rückblende

Nova | Gila

USP-S | Cyrex

FAMAS | Mecha-Industrien

P90 | Flaches Grab

Abgesägte | Ödland-Prinzessin

SSG08 | Drachenfeuer

M4A4 | Buzz-Kill

Äußerst seltene Handschuhe

Chroma 3-Gehäuse

Genau wie beim Chroma 2-Gehäuse können Sie beim Chroma 3-Gehäuse nicht verlieren! Jede einzelne Haut ist in diesem Fall eine, die es wert ist, in Ihrem Besitz zu sein. Sie sind alle wunderbar gestaltet und sehen fantastisch aus. Wenn Sie in einen Fall mit den besten Chancen investieren möchten, sollten Sie Chroma 3 in Betracht ziehen.

Es gibt 17 CSGO-Waffen-Skins, die in der Chroma 3-Hülle zu finden sind: