Weihnachtsgewinnspiel – Wir haben ein cooles Call of Duty: Black Ops Cold War Fanpaket für euch

Und Weihnachten kommt immer näher und wir hauen weitere Geschenke raus. Dank der tollen Unterstützung von Activision dürfen wir euch heute ein Call of Duty: Black Ops Cold War Fanpaket verlosen. Darin enthalten die PS4 (+PS5 Upgrade) Version von Call of Duty: Black Ops Cold War, ein Mundschutz mit Call of Duty Schriftzug und ein T-Shirt in Größe L.

Und so macht ihr mit. Schickt eine Mail an mach-mit-bei@games-mag.de und landet in der Lostrommel. Das Gewinnspiel läuft bis zum 24.12. und dann wird der Gewinner oder die Gewinnerin von uns persönlich informiert. Wir drücken euch die Daumen.

Nochmals einen riesigen Dank an unsere Partner von Activision