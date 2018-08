We Happy Few: Uncle Jack Live – Kostenloses VR-Spiel

Um uns den anstehenden Release von We Happy Few in dieser Woche noch zu versüßen, gibt es jetzt eine kleine Überraschung für VR-Besitzer. Die können sich nämlich auf das kostenlose We Happy Few: Uncle Jack Live stürzen, das heute veröffentlich wurde.

Produzieren auf Umwegen

In diesem kleinen VR-Abenteuer müsst ihr mit Wellington Wells‘ berühmtester Persönlichkeit zusammenarbeiten. Eure Aufgabe ist es mit Uncle Jack eine außergewöhnliche Show zu produzieren. In der natürlich nur die glücklichsten Neuigkeiten überbracht werden, damit die „Wellies“ vor Freude strahlen. Dafür müsst ihr euch unter anderem mit dem „Downer Outbreak“ rumschlagen, der sich auf dem Weg zu euch in das Studio befindet. Hierfür stehen euch natürlich einige Werkzeuge zur Verfügung, die ihr dazu nutzen könnt um den Ausbruch zu überleben.

Sobald ihr mit dem Hauptspiel fertig seid, könnt ihr euch im Medienarchiv vergnügen. Dort gibt es nicht nur mehr als 40 Uncle Jack-Episoden zu sehen, sondern auch den offiziellen Soundtrack von We Happy Few und diverses Bonusmaterial.

We Happy Few: Uncle Jack Live geht momentan nach und nach in den europäischen Stores online. Bis spätestens heute Abend sollte es überall zum kostenlosen Download erhältlich sein. Solltet ihr also VR-Equipment besitzen, solltet ihr unbedingt zuschlagen!