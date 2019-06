Watch Dogs: Legion offiziell auf der E3 2019 enthüllt

Ubisoft gab während der E3 2019 bekannt, dass Watch Dogs: Legion am 06. März 2020 für PS4, die Xbox One sowie PC erscheint. Watch Dogs: Legion wird außerdem auf Google Stadia verfügbar sein.

In naher Zukunft steht London vor dem Untergang: Die Menschen werden von einem allgegenwärtigen Überwachungsstaat unterdrückt, in dem korrupte private Militärfirmen die Straßen kontrollieren und ein mächtiges Verbrechersyndikat Jagd auf die Schwachen macht. In Watch Dogs: Legion bauen wir einen Widerstand auf und kämpfen gegen die Entstehung eines autoritären Regimes.

Jeder ist unser Wirt

Dank „Play as Anyone“, einer Gameplay-Innovation von Ubisoft Toronto, haben wir die Freiheit, in der offenen Spielwelt in die Haut jedes Londoners zu schlüpfen. Jeder Bewohner wird vollständig simuliert und besitzt ein eigenständiges Leben sowie eine Hintergrundgeschichte.

Wir können ausnahmslos jede Figur aus der gesamten Bevölkerung in unser Team aufnehmen. Vom MI6-Agent, Faustkämpfer, brillanter Hacker, illegaler Street Racer, aufstrebender Fußball-Star bis hin zum Social Media-Influencer – jeder kann sich dem Widerstand anschließen und zum Helden der Geschichte werden.

Egal ob gerissener Vorstadt-Gangster oder 70-jährige Großmutter, die Tauben im Park füttert – wen auch immer sich die Spieler aussuchen, die Cut-Scenes passen sich dynamisch den Charakteren und Situationen an.

Jeder Charakter hat zudem einzigartige Gameplay-Eigenschaften, die auf seinem Profil basieren. Sobald eine Figur dem Team beitritt, wählt man deren Klasse, levelt sie auf und schaltet neue Fähigkeiten und Upgrades frei. Man wechselt einfach und intuitiv zwischen den Charakteren und kann sich so ganz individuell den Herausforderungen mit Hacking, Drohnen, Tarnung und tödlichen bzw. nicht-tödlichen Nahkampf-Fähigkeiten stellen.

E3 2019-Gameplay-Video:

In Watch Dogs: Legion haben die Entscheidungen von uns Konsequenzen. Wenn nicht-tödliche Gewalt angewendet wird, wird der Feind versuchen, uns zu überwältigen und zu verhaften. Aber wenn wir uns entscheidet zu schießen, riskiert wir, dass unsere Charaktere verwundet oder sogar endgültig getötet werden.

Wir können unser einzigartiges Team online einsetzen und uns mit Freunden im Vier-Spieler-Koop zusammenschließen.