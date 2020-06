Wasteland 3 – „Faction Fever“-Trailer

Deep Silver und inXile Entertainment veröffentlichen heute den brandneuen Wasteland 3-Trailer “Faction Fever”.

Trotz der Kälte ist Colorado eine faszinierende Region, die verschiedenste Menschen anzieht – einige friedliebend, andere brutal und verstörend. In Wasteland 3 tauchen Spieler in eine Welt ein, die unterschiedlichsten, teils verkorksten Fraktionen Unterschlupf gewährt, die sich einen blutigen Machtkampf um das post-apokalyptische Colorado liefern.

In Wasteland 3 trifft Nobel auf Tödlich!

Die Marshals des totalitären und doch rechtschaffenen Patriarchen von Colorado? Der Kult der Gipper, die ihren gottgleichen Präsidenten vergangener Tage huldigen? Oder eine von vielen, vielen anderen Fraktionen? Wessen Pfad werden die Spieler kreuzen und wie werden sie sich arrangieren? Die Wahl liegt bei ihnen… ein paar Freunde und Feinde werden sie sich garantiert machen.

Die Veröffentlichung von Wasteland 3 ist für Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 4, Windows, Mac und Linux geplant. Die legendäre Serie, die das Genre der Post-Apokalypse in Videospielen begründet hat, bietet Spielern die Möglichkeit , erneut die Rolle eines Desert Rangers zu übernehmen – Männer und Frauen des Gesetzes in einer post-apokalyptischen Welt und mit der Aufgabe betraut, die Zivilisation aus der Asche einer vergangenen Welt zu hieven.

Vom Staub und der trockenen Hitze des amerikanischen Südwestens in das erbarmungslose und fortwährend vom Frost gebeutelte Colorado – Wasteland 3 bietet zahlreiche neue Umgebungen und Örtlichkeiten, anpassbare Fahrzeuge, packende Kämpfe und erstmals in der Serie einen Koop-Modus für zwei Spieler. Das alles verpackt in eine tiefgründige, reaktive Story voller Twists, Kehrtwenden und erbarmungslosen ethischen Entscheidungen, die sowohl Wasteland-Veteranen als auch Neueinsteiger von der ersten Minute an begeistern wird.

Wasteland 3 erscheint am 28. August 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows, Mac und Linux.