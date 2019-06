Was sind die besten kommenden Spiele für 2019?

Diese kommenden Spiele für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC sollten Sie sich nicht entgehen lassen

Es war eine erfolgreiche Woche auf der E3 2019, in der überall neue Ankündigungen auftauchten und eine ganze Reihe von Spielen auf der E3 2019 aufregend wurden – zusätzlich zu den großartigen neuen Spielen des Jahres 2019, von denen wir natürlich bereits wussten. Diese ständig wachsende Liste enthält viele zukünftige Kandidaten für unsere Liste der besten Spiele des Jahres 2019, sei es für PS4, Xbox One, Nintendo Switch oder PC. Bei so vielen spannenden kommenden Spielen, die um Ihre Aufmerksamkeit wetteifern, lohnt es sich, im Voraus zu planen und herauszufinden, für welche Titel Sie sparen müssen, oder das entscheidende Erscheinungsdatum außerhalb der Arbeit zu buchen. Hier finden Sie die größten neuen Spiele des Jahres 2019 sowie einige kleinere Titel, die ebenfalls Ihr Interesse wecken sollten.

Blutbefleckt: Ritual der Nacht

Plattform (en): PC, PS4, Xbox One, Switch

Erscheinungsdatum: 18. Juni 2019 (PC, PS4, Xbox One) / 25. Juni 2019 (Switch)

Wir waren so lange an einen stetigen Strom exzellenter 2D-Castlevania-Spiele gewöhnt, dass wir nicht realisierten, was wir hatten, bis sie weg waren. Nicht mehr! Das Mastermind hinter Castlevania: Symphony of the Night, Aria of Sorrow und viele andere bringen uns die Crowdfunded Bloodstained. Koji Igarashis erstes größeres Post-Konami-Projekt ist Castlevania, mit der gleichen geschmeidigen Action, gotischen Atmosphäre und dem heimgesuchten Gebietsschema, das wir so lange geliebt haben. Es hat sich verzögert, die Qualität nach einigem mäßigen Feedback zu einer frühen Demo zu verbessern. Hoffentlich hilft die zusätzliche Zeit im Ofen dabei, die großen Erwartungen für ein Kickstarter-Spiel dieses Kalibers zu erfüllen.

Crash-Team-Rennen mit Benzin

Plattform (en): PS4, Xbox One, Switch

Erscheinungsdatum: 21. Juni 2019

Je nachdem, wen Sie fragen, ist Crash Team Racing der überlegene Kartrennfahrer gegenüber der genreprägenden Mario Kart-Serie. Einige gehen sogar so weit zu behaupten, dass es das beste Spiel ist, in dem Crash Bandicoot jemals gespielt hat. Aber auch wenn Sie nicht zu den CTR-Devouts gehören, macht es immer Spaß, Multiplayer-Rennen voller chaotischer Gegenstände, listiger Abkürzungen und Abdriften zu bestreiten -freundliche Drehungen und jede Menge Sprengkisten. Crash Team Racing Nitro-Fueled veredelt diesen PS1-Klassiker genau wie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Es bietet schicke neue Grafiken, Kartanpassungen und Online-Multiplayer (zusätzlich zu lokalen Split-Screen-Rennen). Es ist das perfekte Partyspiel und wird mit Sicherheit die Nostalgiezentren älterer Leute treffen wie ein rasendes Auto, das von einem orangefarbenen Beuteltier angetrieben wird.

Judgement

Plattform (en): PS4

Erscheinungsdatum: 25. Juni 2019

Sega hat ein Händchen für die Herstellung einiger extrem spannender, liebenswürdig schrulliger Open-World-Spiele. Zum Beweis schauen Sie sich einfach das Kult-Fandom für die beliebte Yakuza-Serie an. Judgement – auch bekannt als Project Judge oder Judge Eyes – ist ein Spin-off von Yakuza, das im selben Bezirk von Kamurocho spielt, der durch diese Serie berühmt wurde. Aber anstatt als dieser höfliche, weichherzige, starke Mann, Kazuma Kiryu, zu spielen, spielt Judgement Takayuki Yagami, einen Privatdetektiv, der höllisch darauf aus ist, einen Serienmörder aufzuspüren. Judgement wurde bereits erfolgreich in Japan gestartet und wird hoffentlich auch westliche Fans (auch nach einigen Kontroversen über Kokain) begeistern.

Die sinkende Stadt

Plattform (en): PC, PS4, Xbox One, Switch

Erscheinungsdatum: 27. Juni 2019 (PC, PS4, Xbox One) / Herbst 2019 (Switch)

Nichts sagt „Lovecraftian“ wie eine Detektivgeschichte, die in einem dreckigen Dorf am Meer spielt, in dem nur wenige Leute versuchen, durchzukommen. Horror / Noir-Hybrid The Sinking City spielt in einer ganz anderen Vision der 1920er Jahre mit dem Privatdetektiv Charles Reed, der in der überfluteten Stadt Oakmont Morde und Geheimnisse aufklärt. Sie werden mit mutierten NPCs interagieren, die anscheinend ein Eigenleben führen, sich mit abscheulichen Monstrositäten und Kultisten auseinandersetzen und auf der Suche nach der Wahrheit schmutzige Detektivarbeit leisten, während Sie gleichzeitig versuchen, Ihren Verstand nicht völlig zu verlieren .

Super Mario Maker 2

Plattform (en): Switch

Erscheinungsdatum: 28. Juni 2019

Nintendo bringt von Spielern erstellte Mario-Level mit Super Mario Maker 2 zu Switch, einer Fortsetzung des erstaunlichen Toolsets des ersten Spiels zum Erstellen eigener 2D-Level. Wenn Sie es sich vorstellen können, besteht eine gute Chance, dass Sie es bauen können – und wie wir bereits auf Wii U und 3DS gesehen haben, ist die Community eine unendliche Menge an inspirierenden Designs und unerwarteten Herausforderungen. Super Mario Maker 2 bietet zusätzlich zu den vorhandenen Tools, mit denen Sie in den vielen Stilen der größten 2D-Spiele von Mario Bühnen erstellen können, neue Kursteile, Feinde und Funktionen, darunter benutzerdefiniertes Scrollen mit der Kamera und die häufig angeforderte Fähigkeit, Pisten zu erstellen. Sie können auch die Super Bell von Super Mario 3D World hinzufügen, die aus jedem Lieblingsklempner eine entzückende, wandschuppende Katze macht.

Marvel Ultimate Alliance 3: Der Schwarze Orden

Plattform (en): Switch

Erscheinungsdatum: 19. Juli 2019

In einem Jahrzehnt, in dem sich sicherlich viele von uns schrecklich alt fühlen werden, haben wir in Marvel Ultimate Alliance 2 als unsere Lieblings-Marvel-Superhelden im Stil von Koop-Arcades gekämpft. Und aus dem Nichts hat Nintendo Marvel Ultimate Alliance 3 als exklusiven Switch gesichert – die perfekte Lösung, wenn man bedenkt, wie einfach es ist, vier Joy-Con-Controller für maximalen Multiplayer-Spaß zu bekommen. Ihr Heldenteam tritt gegen Thanos und seine Gefolgsleute im Schwarzen Orden an – den Sie zuletzt in Avengers: Infinity War gesehen haben – und Sie müssen sich durch Legionen von Schlägern schlagen, krallen und zertrümmern, um sie zu erreichen. Marvel Ultimate Alliance 3 bietet eine lebendige Grafik, eine Vielzahl neuer Helden (und ein paar Bösewichte?), Die sich dem Kader anschließen, und die Option für lokales oder Online-Co-Op. Damit ist Marvel Ultimate Alliance 3 die perfekte Gelegenheit, sich mit Freunden zusammenzutun.

Feuerzeichen: Drei Häuser

Plattform (en): Switch

Erscheinungsdatum: 26. Juli 2019

Ist es nicht an der Zeit, dass die Fire Emblem-Serie ihre rundenbasierten Taktiken mit einer JRPG-Version von Harry Potters Hogwarts mischt? Ihr männlicher oder weiblicher Protagonist wird als Lehrer an die renommierte Offiziersakademie berufen, und welche der drei Häuser der Schule Sie unter Ihre Fittiche nehmen, wird enorme Auswirkungen auf die Geschichte und die Kämpfe haben. Sobald Sie sich als Professor bei den Black Eagles, Blue Lions oder Golden Deer angemeldet haben, fördern Sie die akademischen und kämpferischen Fähigkeiten Ihrer Schüler und werden schließlich zum Mentor eines zukünftigen Herrschers. Wenn Sie nicht im Unterricht oder auf dem Schlachtfeld sind, können Sie das riesige Garreg-Mach-Kloster mit der Offiziersakademie erkunden oder mit einem mysteriösen Mädchen namens Sothis sprechen, das nur Sie sehen können.

Wolfenstein: Youngblood15

Plattform (en): PC, PS4, Xbox One, Switch

Erscheinungsdatum: 26. Juli 2019

Wie der Vater, wie die Töchter – besonders, wenn es darum geht, Nazis zu Hunderten zu töten. Das neueste Spiel in Bethesdas neu gestarteter Wolfenstein-Serie folgt Jess und Soph Blazkowicz, den Zwillingstöchtern des Serienhelden B.J., die nach seinem verschwundenen Vater suchen. Seit den Ereignissen von Wolfenstein 2: Der neue Koloss gab es einen Zeitsprung, da die Nazi-Tötungsaktion in Paris um 1980 dieser technologisch fortschrittlichen alternativen Zeitachse stattfand. Angesichts der Tatsache, dass Wolfenstein: Youngblood den untrennbaren Terror-Zwillingen folgt (wie die ängstlichen Nazis sie genannt haben), wird dies das erste Spiel in der FPS-Serie sein, das sich um Koop dreht. Dabei werden zwei Spieler unterstützt, die die Blazkowicz-Mädchen in ihrer kybernetischen Kraft verkörpern Anzüge. Aber wenn Sie sich für das Solo entscheiden, erhalten Sie trotzdem einen KI-Partner, sodass Sie nicht alleine spielen müssen, während Sie durch die Nazi-Streitkräfte stürmen und alles abschießen, was sich bewegt.