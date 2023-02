Es gibt viele Debatten darüber, ob der Plural von Anime „Anime“ oder „Animes“ ist. Einige Menschen glauben, dass beide Begriffe korrekt sind, während andere argumentieren, dass es nur einen richtigen Plural gibt.

Die meisten Menschen, die Anime als Hobby haben oder sich für die japanische Kultur interessieren, verwenden den Begriff „Anime“ als Pluralform. Sie argumentieren, dass dies die japanische Konvention ist, da es im Japanischen keine spezielle Pluralform gibt.

Andererseits argumentieren einige Menschen, dass „Animes“ die korrekte englische Pluralform ist. Sie glauben, dass „Anime“ ein japanisches Wort ist und dass der Plural im Englischen anders gebildet werden sollte.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Sprache sich ständig weiterentwickelt und sich an die Bedürfnisse der Sprecher anpasst. In vielen Fällen werden Begriffe aus anderen Sprachen in den englischen Sprachgebrauch aufgenommen, ohne ihre ursprüngliche Grammatik beizubehalten. Dies bedeutet, dass der Plural von „Anime“ letztendlich von den Sprechern und ihrer Verwendung abhängen wird.

Insgesamt ist es wichtig zu verstehen, dass die Wahl zwischen „Anime“ und „Animes“ in der Regel kein großes Problem darstellt. Solange die Bedeutung klar ist und die Botschaft effektiv kommuniziert wird, ist es unwahrscheinlich, dass es zu Missverständnissen kommt. Unabhängig davon, welche Form verwendet wird, sollte es jedoch immer in einem korrekten Kontext verwendet werden.

Was sind Anime?

Das Wort „Anime“ stammt aus dem japanischen Sprachgebrauch und bezieht sich auf animierte Werke, die oft aus Japan stammen. Die Herkunft des Wortes lässt sich bis ins späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen.

Laut dem Buch „The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917“ von Jonathan Clements und Helen McCarthy war das Wort „Anime“ ursprünglich eine Abkürzung des englischen Wortes „animation“. Die japanische Bevölkerung übernahm die Bezeichnung, um Zeichentrickfilme zu beschreiben, die in Japan produziert wurden.

Die ersten animierten Werke in Japan stammten aus dem Jahr 1917, als Shimokawa Oten einen kurzen Film namens „Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki“ veröffentlichte. In den folgenden Jahren wurde die Animation in Japan immer populärer und das Wort „Anime“ setzte sich als Bezeichnung für animierte Werke durch.

In den 1970er Jahren wurden Anime-Serien wie „Mazinger Z“ und „Mobile Suit Gundam“ sehr beliebt und trugen dazu bei, dass Anime auch außerhalb Japans bekannt wurde. Heute ist Anime weltweit beliebt und hat eine große Fangemeinde.

Obwohl der Begriff „Anime“ heute allgemein akzeptiert wird, gibt es immer noch einige Diskussionen darüber, wie das Wort genau definiert werden sollte. Einige argumentieren, dass „Anime“ sich auf alle animierten Werke aus Japan bezieht, während andere es auf spezielle Stile und Techniken beschränken.

In jedem Fall hat Anime einen großen Einfluss auf die Populärkultur und Unterhaltungsindustrie weltweit. Das Wort „Anime“ mag zwar seinen Ursprung in der englischen Sprache haben, aber es ist zu einem wichtigen Begriff geworden, der die japanische Kultur und Kunstform der Animation repräsentiert.

