Der Begriff „Anime“ bezieht sich auf japanische Zeichentrickfilme, die sich durch einzigartige Stile und Erzähltechniken auszeichnen. Diese Produktionen sind zu einem festen Bestandteil der modernen Popkultur geworden und haben alles von der Mode bis zu Videospielen beeinflusst. Viele Menschen wissen jedoch nichts über die Ursprünge von Anime und den ersten Anime, der jemals produziert wurde.

Der erste Anime war ein Kurzfilm mit dem Titel „Katsudo Shashin“ (wörtlich: „bewegte Bilder“), der 1907 vom japanischen Filmemacher, Erfinder und Unternehmer Juzo Itami geschaffen wurde. Der Film wurde mit einer Technik gedreht, die als Stop-Motion-Animation bekannt ist. Dabei wird eine Reihe von Standbildern eines Objekts oder einer Figur aufgenommen und dann in schneller Folge abgespielt, um die Illusion von Bewegung zu erzeugen.

Die Handlung von „Katsudo Shashin“ war einfach und zeigte einen Jungen, der die japanischen Schriftzeichen für „bewegte Bilder“ auf ein Stück Papier schreibt, bevor die Kamera herausschwenkt, um den Jungen zu zeigen, wie er seine Arme und Beine auf übertriebene Weise schwenkt. Der Film war nur wenige Sekunden lang, stellte aber für die damalige Zeit eine bedeutende Leistung dar. Itamis Film zeigte das Potenzial der Animation als Kunstform und war ein Vorläufer der Anime-Industrie, wie wir sie heute kennen.

Der erste Anime in Spielfilmlänge war „Momotaro: Umi no Shinpei“ (Momotaros göttliche Seekrieger), der 1945 veröffentlicht wurde. Der Film war ein Propagandastück, das die japanischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs inspirieren und mobilisieren sollte. Die Geschichte handelt von Momotaro, einem Volkshelden, der eine Gruppe von Tiersoldaten anführt, um eine Gruppe von westlichen Feinden zu besiegen. Abgesehen von der plumpen Botschaft des Films war „Momotaro: Umi no Shinpei“ eine technische Meisterleistung und zeigte die Fähigkeiten der japanischen Animatoren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Anime-Industrie und wurde in ihren Themen und Stilen immer vielfältiger. Die Animateure begannen, mit neuen Techniken zu experimentieren, wie z. B. der Cel-Animation, bei der Figuren und Objekte auf transparente Zelluloidplatten gemalt werden, um die Illusion von Bewegung zu erzeugen. In den 1960er Jahren wurde der Anime auch außerhalb Japans populär, und Produktionen wie „Astro Boy“ und „Speed Racer“ wurden zu internationalen Erfolgen.

Heute ist Anime ein globales Phänomen, das Fans in aller Welt hat. Von actiongeladenen Shonen-Anime wie „Dragon Ball Z“ und „Naruto“ bis hin zu Slice-of-Life-Dramen wie „Your Lie in April“ und „A Silent Voice“ gibt es Anime für jeden Geschmack. Die Branche entwickelt sich ständig weiter, und neue Produktionen verschieben die Grenzen dessen, was Anime sein kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der erste Anime ein einfacher, aber bahnbrechender Kurzfilm war, der das Potenzial der Animation als Kunstform verdeutlichte. Von den bescheidenen Anfängen hat sich die Anime-Industrie zu einem globalen Phänomen entwickelt und inspiriert und unterhält weiterhin Fans auf der ganzen Welt.

Quelle: Anime: A History // © 新川直司・講談社/「四月は君の嘘」製作委員会