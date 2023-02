Am 22. Februar ist es soweit. Sony bringt die PSVR 2 auf den Markt und wir werden zunächst nicht auf den Hypetrain aufspringen. Der Grund ist eigentlich ganz einfach: Wir finden den Preis einfach zu teuer. Nun werden einige sicher sagen: Ihr seid doch ein Spielemagazin und ihr müsst sowas testen. Da stimmen wir auch absolut zu – doch auch wir gehen irgendwann finanziell mal an unsere Grenzen und können nicht mal eben knapp 600 Euro für ein Hardware Produkt auf den Tisch legen. Es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden ob 600 Euro ein gerechtfertigter Preis für so eine Hardware ist. Auch andere VR-Systeme sind nicht wirklich billig. Viele Magazine und Blogs werden aber in den nächsten ausführlich über die PSVR 2 berichten und wir sind gespannt wie die Meinungen dazu sind.

Wir werden uns sicherlich später auch eine PSVR 2 zulegen, wollen aber noch ein wenig warten. Natürlich werden wir aber trotzdem von der PSVR 2 berichten allerdings nicht mit dem passenden Produkt bei uns in der Redaktion. Solltet ihr aber zu den Leuten gehören die bereits am 22. Februar am Start sind dann schickt uns eure persönliche Meinung zur PSVR 2 an redaktion@games-mag.de und wir werden einen Artikel mit den unterschiedlichen Leser-Meinungen veröffentlichen. So holen wir uns die Meinung direkt von euch und sind wirklich sehr gespannt wie ihr die neue Hardware aus dem Hause Sony findet. Wir würden uns freuen wenn ihr mitmachen würdet.