Warner Bros. Games veröffentlicht heute, den 07. Februar, Hogwarts Legacy. Die Digital Deluxe-Edition des neuen Open-World-Action-RPGs ist ab jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar, während die physische Deluxe-Edition und die digitale Standard-Edition ab dem 10. Februar verfügbar sein werden.

„Hogwarts Legacy erfüllt die Fantasie vieler Fans, zu einer Schülerin oder einem Schüler an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu werden, und liefert ein Spiel in der Zaubererwelt, von dem sie schon seit Jahren geträumt haben“, sagte David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. „Das Team von Avalanche hat ein packendes Spiel entwickelt, das vor Geheimnissen und spannender Magie nur so überquillt. Fans können darin in ihre ganz eigenen magischen Geschichten eintauchen.“

„Als Fans der Zaubererwelt war es uns eine große Ehre an dem Franchise mitarbeiten zu dürfen und Hogwarts Legacy zum Leben zu erwecken. Fans wird in diesem Spiel wie noch nie zuvor die Möglichkeit dazu gegeben, die Fantasie von einem Schulleben in Hogwarts auszuleben und die Welt zu erkunden“, sagte John Blackburn, Studioleitung von Avalanche Software. „Wir hoffen sehr, dass unseren Spielerinnen und Spielern die vielen Details gefallen werden, die unser leidenschaftliches Team für sie vorbereitet hat. Unser Team ist wirklich sehr stolz auf die neue Geschichte und all ihre magischen Elemente.“

Hogwarts Legacy beginnt im fünften Schuljahr in Hogwarts. Zu Beginn des Abenteuers können alle Spielerinnen und Spieler ihre Charaktere anpassen. Dabei steht ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, um zu ihrer Wunsch-Hexe bzw. ihrem Wunsch-Zauberer. Sie werden einem der vier Häuser von Hogwarts zugeteilt – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – und treffen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in den entsprechenden Gemeinschaftsräumen, können an Unterrichtsstunden wie Zauberei, Verteidigung gegen die dunkeln Künste, Kräuterkunde und Zaubertränke teilnehmen, wo sie auf Professorinnen und Professoren treffen, das Wirken von Zaubern erlernen, magische Pflanzen züchten, Tränke brauen und vieles mehr.

Zusätzlich zu Unterrichtsstunden und dem Erlernen von Zauberei werden Spielerinnen und Spieler auch Zugriff auf eine Vielzahl an Upgrades, Talenten und Fertigkeiten haben, die ihnen dabei helfen können, zu einer besseren Hexe oder einem besseren Zauberer zu werden. Sie können in der ganzen Welt Herausforderungen abschließen, um Erfahrung zu sammeln und ihre Fertigkeiten zu verbessern. In ihrer Freizeit zwischen den Unterrichtsstunden können sie ein vollständig modelliertes Schloss Hogwarts erkunden, in dem sie Verliese erforschen, Geheimwege entdecken und herausfordernde Rätsel lösen. Die Spielerinnen und Spieler entwickeln die Fähigkeiten ihres Charakters weiter, indem sie mächtige Zaubersprüche meistern und ihre Kampffertigkeiten verbessern, die ihnen dann helfen, Kämpfe gegen tödliche Gegner zu bestehen.

Die offene Spielwelt erlaubt es ihnen, das Schloss Hogwarts und sein Umland frei zu erkunden, einschließlich neuer und bekannter Orte der Zaubererwelt, wie Hogsmeade und dem verbotenen Wald. Die Welt steckt voller Magie, bei der Spielerinnen und Spieler auf Besen fliegen, magische Tierwesen zähmen und reiten, sowie gegen Feinde wie Trolle, Spinnen und dunkle Zauberer und Hexen kämpfen können. Sie erkunden eine gewaltige Welt voller Gefahren, die mit der längst vergessenen Vergangenheit der Zauberwelt in Verbindung stehen … und einer ungewöhnlichen Fähigkeit, die nur sie besitzen. Außerdem müssen Spielende Missionen und Szenarien bewältigen, die sie vor schwierige Entscheidungen stellen und zeigen werden, wofür sie wirklich stehen.

Die Digital Deluxe-Edition von Hogwarts Legacy wurde heute weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht und schließt 72-stündigen, frühzeitigen Zugriff auf das Spiel sowie das Paket „Dunkle Künste“ mit ein. Das Paket „Dunkle Künste“ bietet Zugriff auf exklusive Kleidung über das Kosmetikset „Dunkle Künste“, einen Thestral als fliegendes Reittier sowie Zugriff auf die Kampfarena „Dunkle Künste“, in der die Spielerinnen und Spieler ihre Beherrschung der Dunklen Künste an ganzen Horden herausfordernder Gegner testen können. Die physische Deluxe-Edition und die physische sowie digitale Standard-Edition werden weltweit am 10. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar sein, während eine Version für PlayStation 4 und Xbox One am 4. April erscheinen wird. Eine Version für Nintendo Switch wird am 25. Juli verfügbar sein.

Die digitale Deluxe-Edition von Hogwarts Legacy wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 84,99 € (UVP) erhältlich sein. Auf PC und Nintendo Switch zum Preis von 69,99 € (UVP).

Die physische Deluxe-Edition von Hogwarts Legacy wird für PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 79,99 € (UVP), für Nintendo Switch zum Preis von 69,99 € (UVP) und für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 84,99 € (UVP) erhältlich sein.

Die Standard-Edition von Hogwarts Legacy wird für PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 69,99 € (UVP), für Nintendo Switch und PC zum Preis von 59,99 € (UVP), und für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 74,99 € (UVP) erhältlich sein.

Weitere Informationen zur Vorbestellung von Hogwarts Legacy gibt es unter: www.hogwartslegacy.com

Über Hogwarts Legacy

Als Spiel, das von Warner Bros. Games unter dem Label Portkey Games veröffentlicht wurde, handelt es sich bei Hogwarts Legacy um ein umfangreiches Open-World-Actionrollenspiel, das in der Zaubererwelt des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Spielende begeben sich als Fünftklässler auf eine Reise an vertraute und neue Schauplätze, erforschen und entdecken fantastische Tierwesen, brauen Tränke, meistern Zaubersprüche, verbessern ihre Talente und passen ihre Charaktere an, um zu einem Zauberer oder einer Hexe zu werden, wie sie es schon immer sein wollten.

Aktuelles über Hogwarts Legacy gibt es auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und der offiziellen Webseite.

Am 07. Februar gibt es einen offiziellen Livestream mit einer Fragerunde zum frühzeitigen Zugriff auf Hogwarts Legacy, sowie einen weiteren Livestream zur weltweiten Veröffentlichung am 10. Februar um 17:00 Uhr, die sowohl auf dem TikTok-Kanal als auch auf dem YouTube-Kanal der Wizarding World stattfinden werden.