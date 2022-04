Sony, Microsoft und viele weitere Studios haben bereits ihre Geschäftsaktivitäten in Russland eingestellt. Dies gründet natürlich auf dem noch immer anhaltenden Ukraine-Krieg, der vielen Menschen täglich das Leben kostet. Nun hat auch Wargaming in einer neuen Pressemitteilung bekannt gegeben, die eigenen Aktivitäten in Russland und Belarus einzustellen. Das Studio kümmert sich um Spiele, wie das weltweite bekannte World of Tanks oder World of Warships. Zwar werden die beiden Spiele nach dem Wegfallen der Studios immer noch weiter betrieben, in den beiden genannten Ländern aber nur noch von unabhängigen Studios, die nicht mit Wargaming in Verbindung stehen.

