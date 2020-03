Wanking Simulator bei uns im Test

Wer gerade Langeweile hat und bei wem es körperlich nicht mehr möglich ist, sich selbst zu loben, der kann das nun virtuell mit dem Wanking Simulator machen.

Für ein paar Stunden holt uns der Titel aber aus unserem Alltag, man ist hin und hergerissen von OMG, her er nicht gesagt, darf er das? Bis hin zu herzhaften Lachanfällen.

Klar wurde hier kein Klassiker erschaffen, es fühlt sich eher so an wie der One Night Stand den man am nächsten Morgen nicht mehr sehen möchte, gut getan hat es trotzdem…