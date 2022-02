Grundsätzlich suchen meist die erfahrenen Gamer nach einem individuell zusammengesetzten Gaming-PC. Die Vorteile liegen aber nicht nur in einer persönlich empfundenen besseren Leistung des PCs, sondern bringt Ihnen insgesamt ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. In Summe könnten Sie sogar in der Theorie ein geringeres Budget veranschlagen, weil Komponenten individuell ausgewählt werden können. Bedenken Sie bitte folgendes. Wenn Sie einen Fertig-PC kaufen, dann sind dort bereits bestimmte Komponenten enthalten. Kostenlos erhalten Sie diese natürlich nicht, denn sie sind im Preis enthalten. Wenn Sie ihren individuellen PC zusammenstellen, dann werden Sie diese Komponenten erst gar nicht in Ihren Gaming-PC einbauen und somit Geld sparen. Ein Komplett-System ist grundsätzlich nichts Schlechtes, allerdings haben Gamer erfahrungsgemäß einen hohen Leistungsanspruch an sich selbst und geben sich mit dem Fertig-PC nicht zufrieden. In einem individuell zusammengestellten Gaming-PC-System genießen Sie aber all diese Vorteile, die Ihnen die individuelle Freiheit beim Zusammenbauen des PCs bringen wird.

Vorteile des persönlich konfigurierten Gaming-PCs

Auf diese Weise können Sie ihren Wunsch Gaming-PC zusammenbauen und dennoch im Rahmen ihres Budget-Plans bleiben. Sie persönlich haben also die Wahl, ihren Wunsch-PC zusammenzubauen. Natürlich ist der fertige PC einfacher und Sie brauchen weniger Zeitaufwand, um die Hardware zu konfigurieren. In Wahrheit brauchen Sie hier gar nichts zu tun, denn es wird Ihnen die Lösung frei Haus geliefert. Es sind nämlich meist die erfahrenen Gamer, die sich an bestimmten Komponenten in der Fertig-Lösung stören und dann erst recht zu basteln an einem neuen PC beginnen. Sobald das der Fall ist, werden Sie sich Gedanken um das Hinzufügen oder Entfernen von einigen Komponenten machen. Es ist jener Zeitpunkt, wo Sie ihren Gaming-PC an ihre Wünsche hinaus anpassen bzw. konfigurieren. Welche Komponenten sinnvoll sein könnten, verrät dir der Gaming PC Konfigurator. Zumindest liefert diese wertvollen Hinweise für die Zusammenstellung von ein oder mehreren Komponenten des PCs.

Wie funktioniert die Zusammenstellung des Gaming-PCs

Damit die gewählte Hardware Ihres Gaming-PCs voll einsatzfähig werden kann, zeigt der Gaming PC Konfigurator jene Komponenten, die als grundsätzlich wählbar denkbar sind. Ein Vorteil des PC Konfigurator ist auch, dass das persönliche Budget besser im Auge behalten werden kann. Außerdem entfallen die Sorgen darüber, dass die einzelnen Komponenten nicht miteinander harmonieren könnten. Diese Sorge fällt weg, wenn Sie den PC konfigurieren. All das lässt sich auch mit einem individuellen Online-Shopping Erlebnis kombinieren. Im Ergebnis erhalten die Nutzer einen Gaming-PC, der auf die ideal abgestimmte Performance getrimmt ist. Man kann sich den PC nach den persönlichen Anforderungen zuschneiden. Zudem lässt sich alles im Rahmen des persönlich festgelegten Budgets umsetzen und dennoch eine effiziente Ausnutzung des PCs erreichen. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Spieler Sonderanpassungen wünschen. Auch hier ist der Konfigurator eine echte Hilfe.