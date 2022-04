Wer braucht schon Energy-Drinks wenn er ein Mundspray haben kann? Genau das gibt es jetzt von BEASTED und wir haben drei der Mundsprays zum Probieren bekommen. Doch können Mundsprays echt für einen Energie Schwung sorgen oder ist das alles nur heiße (Sprüh) Luft? Wir stellen euch die interessanten Sprays mal etwas genauer vor und sagen euch ob sie wirken. BEASTED nennt seine kleinen Ampullen allerdings nicht Spray sondern Gaming Nutrition. Hört sich auch gleich viel interessanter an und bringt gleich mehr Flow mit. Mit einem Spray verbindet man meistens eher ein Deodorant. Bei Gaming Nutrition handelt es sich um Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel. Diese sollen euch helfen euren Körper beim Zocken mit den wichtigsten Nährstoffen und Energien zu versorgen. Dabei sollt ihr fit bleiben und nicht auf der Couch einschlafen. Vorbei also die Zeiten als die Tüte Chips und die Flasche Cola zum Grundinventar eines jeden Gamers gehört haben. Auch die Kanne Kaffee oder die 24 Dosen Energy Drinks sind ab jetzt Geschichte. Mit BEASTED schaltet ihr das nächste Level frei.

Drei unterschiedliche Sprays stehen euch dabei zur Verfügung. Mit dem Gaming Boost Spray nutzt ihr die Kraft von Koffein aus Guarana und Pfeffer Extrakt. Diese Mischung sorgt dafür das ihr hochkonzentriert und ohne Ermüdungserscheinungen durch die virtuellen Welten gleiten könnt. Auf der Verpackung steht 11 Sprühstöße in den Mund. Das klingt nicht wenig und bringt euch auch direkt den Geschmack des Sprays näher. Hier solltet ihr jetzt keine Geschmacksexplosionen erwarten. Es ist ein wenig ungewohnt und bringt dafür aber keinerlei Zucker mit. Dafür aber Vitamin C und Mangan und wie oben erwähnt Koffein, Guarana und Pfeffer. Geschmacklich erinnert das Ganze schon an die Zutaten obwohl es eine kleine Bitternote gibt.

Mit dem Insane Focus Spray frischt du deine Konzentration wieder auf und es gibt einen Geschmack von Gingko und Theanin. Hier ist allerdings keine Bitternote dabei und der Geschmack ist eher fruchtig und frisch – was sehr angenehm wirkt. Zu guter Letzt gibt es dann noch das Chill and Sleep Spray – dieses Spray nutzt ihr am besten nach der Gaming-Session. Mit den Wirkstoffen Melatonin und Melisse könnt ihr euch prima entspannen und geruhsam einschlafen. Natürlich ist das von Mensch zu Mensch unterschiedlich wie die Sprays am Ende wirken. Wir hatten schon eine gewisse Wirkung festgestellt und haben uns etwas fitter gefühlt. Besonders das letzte Spray sorgt durch den bekannten Melatonin Wirkstoff für Ruhe und Entspannung.

Die Sprays können natürlich nicht nur bei Gaming-Sessions sondern auch in anderen Situationen genutzt werden. Sie sind klein und handlich und passen perfekt in die Hosentasche. Aber ganz wichtig: Nur mit dem Spray alleine ist euer Körper nicht versorgt. Ihr solltet also weiterhin vernünftig eure Mahlzeiten zu euch nehmen und das am besten auch geregelt. Es ist aber eine gute Unterstützung um die fettigen Chips und die Cola oder andere ungesunde Drinks beiseite zu stellen. Alle drei Sprays im Gaming Bundle sind auf der offiziellen Website für 39,99 € erhältlich. Wollt ihr die Sprays einzeln kaufen so werden pro Flasche 14,99 € fällig. Da ist das Bundle auf jeden Fall die günstigere Alternative. Probiert es doch einfach mal selbst aus.