Vorbestellungen der GeForce-NOW-RTX-3080-Mitgliedschaft nun für alle geöffnet & Start von Marvel’s Guardians of the Galaxy und Riders Republic

Ab heute können alle Gamer die neue GeForce-NOW-RTX-3080-Mitgliedschaft vorbestellen – ein Upgrade auf die nächste Generation des Cloud-Gaming. Sie liefert die höchsten Auflösungen und schnellsten Bildraten, gepaart mit der niedrigsten Latenz.

Dieser GFN-Thursday bringt auch fünf weitere Spiele in die Cloud, darunter ein paar große Namen, angefangen mit Marvel’s Guardians of the Galaxy. Es wird mit Unterstützung für RTX ON für Founders- und Priority-Mitglieder gestreamt und bald auch für GeForce-NOW- RTX-3080-Mitglieder verfügbar sein.

Und das ist noch nicht alles – Mitglieder können dieses Wochenende auch mit den Besten mithalten, wenn Riders Republic mit voller Geschwindigkeit auf GeForce NOW gestreamt wird. Außerdem wird Alan Wake Remastered mit atemberaubender neuer Grafik begeistern.

Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die diese Woche in die GeForce-NOW-Bibliothek aufgenommen werden: