Vorbestellung einer Playstation 5 gleicht einer Lotterie

Die Playstation 5 konnte am heutigen Freitag morgen bei vielen Händlern erneut vorbestellt werden. Doch wirklich eine zu bekommen ist so etwas wie ein Lottogewinn. Denn nicht nur sondern auch viele andere schauten am Ende in die Röhre. Bei Amazon wanderte die PS5 beim Start in den Warenkorb um beim Kaufabschluss wieder zu verschwinden. Bei MediaMarkt war nur noch Vorkasse möglich um danach völlig zusammenzubrechen.

Auch bei vielen anderen Händlern ging nix. Ob Otto, Euronics, Expert oder wie sie alle heißen. Das Internet war dem Ansturm nicht gewachsen. Wir haben zigmal die F5 Taste für Aktualisierungen gedrückt – am Ende ist nix passiert. Und wir waren wirklich sofort beim Amazon Start bereit und deswegen ärgert es einen am Ende noch mehr.

So werden wir natürlich weiter unser Glück versuchen, rechnen aber damit das wir 2020 keine PS5 mehr bei uns im Zockerzimmer stehen haben werden. Ist aber nicht schlimm – die Xbox Series X wurde vorbestellt und ist ab 10. November bei uns zu Hause. Wir freuen uns drauf.