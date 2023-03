Ursprünglich sollte der Name „Resident Evil“ tatsächlich „Biohazard“ sein. Allerdings konnte das Spiel in den USA nicht unter diesem Namen veröffentlicht werden, da bereits eine Band namens Biohazard existierte.

Die männliche Stimme in Resident Evil, die den Spielern Anweisungen gibt, heißt Jim Ward. Er hat auch die Stimme von Captain Qwark in den Ratchet and Clank-Spielen und von Diego in der Ice Age-Filmreihe gesprochen.